Đokić: Ima zainteresovanih za geološka istraživanja u Srpskoj

PRIJEDOR - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ima saznanja, kako je rekao, da ima zainteresovanih za geološka istraživanja, posebno u istočnom dijelu Republike Srpske, gdje su, prema ranijim istraživanjima, markirana ležišta, potencijalni geološki znakovi da postoje određene metalične sirovine.

"Ta istraživanja će vjerovatno da se dese. Da li će ona biti zadovoljavajuća za one koji su zainteresovani za eventualna investiranja, šta to dalje znači, to ćemo vidjeti, ali je dug proces eventualno od trenutka kada postoji namjera nečija do trenutka da ona bude ostvarena", rekao je Đokić novinarima u Ljubiji kod Prijedora odgovarajući na pitanje da li ima zainteresovanih za istraživanje litijuma u Republici Srpskoj.

On je naveo da istraživanja nisu problematična na bilo kojem području nego poželjna, dodajući da se često provode da bi se uporedili rezultati sadašnjeg stanja sa rezultatima istraživanja koja su vršena prije 30 i 40 godina kada je formiran geološki atlas BiH.

Odgovarajući na pitanje da li ga je kontaktirao potencijalni investitor iz Slovenije radi istraživanja litijuma, Đokić je rekao da njega nije, ali jeste resor.

"Jeste naš resor kontaktiran i ništa više. To je aktivnost koja će uobičajeno da ide. Mi dajemo saglasnosti za geološka istraživanja, imamo na to pravo. Već smo nekome dali rješenja za to. Ne za litijum, za metalične sirovine, a šta će oni istraživati, to je sada njihova stvar", rekao je Đokić.

On je naveo da, ako dođe do pozitivnih rezultata, onda se rade studije, pa koncesioni postupak, pa zaključenje ugovora, ali da je to sada dosta daleko.