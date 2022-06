EU gladna za peletom iz BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Domaći drvoprerađivači traže da se na hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH donese odluka o obustavi izvoza ogreva van BiH, izuzev slučaja podmirenog domaćeg tržišta, a u cilju zaštite privrede, ekonomije, te kako bi stanovništvo imalo ogrev.

Kompanija "Drvosječa", koja prodaje ogrevno drvo i pelet na domaćem i stranom tržištu i zapošljava oko 200 radnika u pet najvećih gradova u BiH, Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Zenici, je uputila ovaj dopis 24. maja Zoranu Tegeltiji, predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, i na još sedam nadležnih adresa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Muhamed Helać, menadžer kompanije "Drvosječa", rekao je za "Nezavisne" da će se ovim situacija na domaćem tržištu normalizovati te će stanovnici kao i ranijih godina imati ogrev po pristupačnim cijenama i u dovoljnoj količini.

"Cilj je da stanovništvu BiH omogućimo nabavku ogreva po pristupačnim cijenama, što postaje nemoguće. Na EU tržištu biomase i ogreva vlada ogromna nestašica, kojoj su kumovale pandemija i kriza u Ukrajini. EU svoje potrebe za ogrevom inače rješava iz Ukrajine, a u nedostatku ranijih dobavljača su svoje ciljeve usmjerili ka BiH", objašnjava Helać.

Dodaje da su u prethodnom periodu imali enorman broj upita za ponudu ogreva iz svih zemalja EU, kojih stiže desetine dnevno.

"Privrednici iz sektora ogreva i energetike dnevno izvoze od 30 do 50 šleperskih isporuka drveta, što je oko 2.000 prostornih metara drveta, te 20-30 drvenog peleta, što je od 500 do 700 tona", naveo je Helać.

Vlada Federacije BiH je na sjednici koja je održana u ponedjeljak prihvatila inicijativu za donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza ogrevnog drveta i peleta iz BiH do 31. decembra, te naveli da je cilj ove inicijative zaštita domaćeg tržišta, podmirivanje potreba stanovništva i osiguravanje dovoljne količine ogreva za sljedeću grijnu sezonu.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, podsjetio je da su u prethodnom periodu predlagali rješenja na uvođenje zaštitnih mjera, poput odluke o privremenoj zabrani izvoza oblovine, ali nažalost nisu imali razumijevanja dijela ministara.

"Važno je podržati i prihvatiti inicijative nadležnih ministarstava koje se tiču uvođenja privremene zabrane izvoza oblovine, ogrevnog drveta i peleta. Još nismo dobili zvaničan akt od Vlade FBiH, ali očekujemo da će nam zahtjev biti dostavljen, kako bismo s nadležnim tijelima u RS i FBiH pokrenuli potrebne procedure. Moj stav je da pitanje privremene zabrane izvoza oblovine, ogrevnog drveta i peleta treba integralno posmatrati i usvojiti jedinstvenu odluku", naglasio je Košarac.

Dodao je da će naredne sedmice održati sastanke s predstavnicima nadležnih ministarstava i privrednih komora RS i FBiH, kako bi se usaglasio model i pokrenule procedure definisanja odluke koja bi rezultirala zabranom izvoza oblovine, ogrevnog drveta i peleta.

"To će omogućiti i nižu cijenu energenata za grejnu sezonu, što je primaran interes građana", kazao je Košarac.

Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, rekao je da se vodi računa da se što više drvnih sortimenata ostavi lokalnim proizvođačima.

"Kapaciteti naših proizvođača su pet miliona kubika, mi siječemo dva miliona, a pojavilo nam se 30 novih proizvođača. Nemamo način da spriječimo otvaranje novih kapaciteta. To je unosan posao, jer kubik građe košta 250 maraka, a danas je 250 evra. Cilj je da svi budu u istom položaju", rekao je Pašalić, dodajući da se ne vidi da će u skorije vrijeme doći do smanjenja cijena finalnih proizvoda bez obzira na to da li se radi o peletu ili građi.

"Imamo incijativu iz FBiH o zabrani izvoza peleta i ogreva i razgovarali smo o tome. Srbija je to riješila tako što je zabranila izvot peleta na 60 dana, a naš stav je da se eventualna zabrana i ograničenje kroz kvote vežu za zabranu izvoza trupaca, što je Vlada RS predložila, a ministri iz reda bošnjačkog naroda odbili na sjednici Savjeta ministara BiH", rekao je Pašalić.

Suzana Gašić, ministarka trgovine i turizma RS, rekla je da će biti razmotrena mogućnost zabrane izvoza peleta, čija cijena raste.