Evropa ponovo pali elektrane, BiH proizvodi struju kao nikad ranije

SARAJEVO, BANJALUKA - Evropska unija vraća se proizvodnji struje putem elektrana na ugalj, najavila je Elina Bardram, vršilac dužnosti direktora za međunarodne poslove i klimatske finansije u Evropskoj komisiji.

Ona je dodala da će ova mjera, koja bi trebalo da bude alternativa ruskom gasu, biti privremenog tipa, prenio je Rojters.

Za razliku od drugih stvari, po pitanju proizvodnje električne energije u elektranama na ugalj, BiH nema problema, jer je trenutno aktivno pet termoelektrana i više rudnika uglja, kažu stručnjaci, koji su ipak ubijeđeni da evropske zemlje ni u kom slučaju neće odustati od zelene agende.

Posljednja u nizu nekolicine evropskih zemalja koja je saopštila da će ukinuti ograničenja na proizvodnju u elektranama na ugalj i na taj način aktivirati prvu fazu plana za rješavanje krize zbog poskupljenja i isporuke ruskog gasa je Nizozemska i tako se pridružila Njemačkoj, Italiji i Austriji.

S ciljem obuzdavanja inflacije, zabrinjavajućih ekonomskih prognoza i problema sa isporukom gasa iz Rusije, Njemačka je najavila da će povećati svoje kapacitete za skladištenje gasa, ali da će u tom slučaju ponovo pokrenuti elektrane na ugalj, iako je bio plan da ih do 2030. godine u potpunosti zatvori.

Robert Habek, ministar ekonomije Njemačke i član partije Zeleni, koja je najveći zagovornik ukidanja upotrebe uglja, priznao je da je ova najava bolna, ali u ovoj situaciji neophodna.

"Ako to ne uradimo, onda ćemo se suočiti sa rizikom da skladišna postrojenje ne budu dovoljno puna uoči zimske sezone. Tada bismo bili lake mete za ucjenu na političkom nivou", ocijenio je Habek.

Slično je objavio i zvanični Beč, ali i Italija, koja nakon obavještenja iz ruskog "Gasproma" da će dobiti samo dio traženih količina gasa, čak razmatra da proglasi vanredno stanje, koje bi aktiviralo mjere uštede gasa, saopštila je italijanska kompanija ENI.MI, a prenosi RSE. Iz Danske stiže saopštenje da će prirodni gas biti ograničen i racionalno raspoređen za određene industrijske korisnike kako bi se potrošačima obezbijedilo grijanje na zimu.

Koliko evropske zemlje zavise od ruskog gasa, govore podaci da je samo u prošloj godini ovim energentom bilo pokriveno više od 40 odsto ukupne potrošnje gasa u EU. Usljed ukrajinske krize, te količine značajno su smanjene, ali očigledno je da i najjače evropske ekonomije u ovom trenutku ne mogu izdržati "ovakav rat".

BiH, sa druge strane, ovo ne brine. Proizvodnja struje u elektranama na ugalj, za razliku od evropskih inicijativa, nikada nije prestala, a struka tvrdi da nikada nije ni bila bolja.

"Dovoljno je provjeriti kod 'Elektroprivrede BiH'. Koliko znam, izvoz električne energije nikad nije bio veći. Oni sada rade jedan sjajan posao i mi u određenoj mjeri ubiremo plodove aktuelne situacije. Ali ne treba da živimo u iluziji da će to trajati vječno", kaže za "Nezavisne novine" Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Proizvodnja električne energije u termoelektranama na ugalj u Republici Srpskoj teče na visokom nivou, ističu iz Regulatorne komisije za energetiku RS, dodajući da stanje u Evropi u ovom smislu ne utiče na Srpsku.

"Naša preduzeća, RiTE Gacko i Stanari su dobre pogonske spremnosti, proizvode električnu energiju koja nam omogućava da sada imamo najnižu cijenu energije u regionu, možda i u Evropi. Tako da, niti se radujemo, niti sekiramo zbog toga. Mi imamo svoju energetsku politiku i držimo se toga", pojasnio je za "Nezavisne novine" Vladislav Vladičić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku RS.

Evropske države sigurno će se vratiti upotrebi obnovljivih izvora energije, ubijeđen je Almir Bečarević, koji dodaje da niko nije odustao od zelene agende.

"Evropa to radi samo da premosti sve ove probleme koje ima sa cijenama električne energije. To nije dugoročno rješenje, već samo kratkoročno. Njemačka je donijela programe u milijardama maraka, samo da bi to paljenje što kraće trajalo", istakao je Bečarević za "Nezavisne novine".