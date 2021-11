Finansijska injekcija slamka spasa za prevoznike

BANJALUKA, BIJELJINA - Prevoznici u Republici Srpskoj pozdravili su odluku Kompenzacionog fonda RS o dodjeli pomoći od 1,2 miliona KM ovoj branši zbog otežanog privređivanja u uslovima pandemije virusa korona.

Iz ovog sektora ističu da je takav vid pomoći vjetar u leđa prevoznicima, ali i slamka spasa.

"Ovakva mjera Vlade RS mnogo će pomoći u očuvanju radnih mjesta i uopšte preduzeća, jer svjedoci smo da se kriza u oblasti drumskog prevoza nastavila, tako da je vrlo značajno da je Vlada prepoznala da je ovom sektoru potrebna pomoć", kazao je Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske.

Dodao je da bi uništenje preduzeća i javnog prevoza dovelo do kolapsa u privredi i društvu kompletno, jer ne bi moglo doći do prevoza radnika na posao, djece u škole, dok bi društveni život zamro.

Kako je rekao, sve vrijeme radnici s poslodavcima nose teret ove krize, rade čak i kad je bilo rizično, prevozili su određene radnike koji su morali da obavljaju poslove u bolnicama, u policiji i slično.

"Vlada RS je sve to prepoznala i tokom trajanja pandemije je kontinuirano pomagala našem sektoru", kazao je Mijić i dodao da ovakav vid pomoći znači opstanak preduzeća i u prošloj i u ovoj godini.

Kako je rekao, do sada je prevoznicima u RS isplaćeno oko sedam miliona KM pomoći. "Ono što će u narednom periodu biti veoma značajno je da su u taj vid pomoći uključene i lokalne zajednice, koje su do sada bile nijeme na probleme prevoznika", kaže Mijić. Pantelija Mitrović, direktor bijeljinskog "Semberija transporta", ističe da je nova odobrena tranša pomoći slamka spasa za prevoznike.

"To su ozbiljna sredstva, pogotova zato što je već kraj godine i na ovaj način će sigurno ublažiti gubitke koje imamo", kaže Mitrović.

Ističe da se situacija što se tiče njihovog preduzeća nije značajno poboljšala u odnosu na sam početak pandemije.

"Mi smo skoro prepolovili broj radnika od juna prošle godine do danas, tako da sada imamo 45 radnika, a imali smo ih 85", kaže Mitrović.

Kako kaže, što se tiče broja putnika, on je došao na jednu konstantu koja nije zadovoljavajuća.

Podsjetimo, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava gradskim i prigradskim prevoznicima i drugim pomoćnim djelatnostima u prevozu, za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona. Ovu uredbu Vlada Srpske juče je i usvojila.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, od 1. maja do 31. jula ove godine, za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije.

Njima će se uplatiti porezi i doprinosi na platu za svakog zaposlenog prijavljenog na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima, saopšteno je nakon sjednice UO Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

"Procjena je da je za saniranje finansijskog gubitka za ovaj sektor od maja do jula potrebno 1,2 miliona KM. Napominjemo da je do sada za ovaj sektor za period od marta 2020. godine do aprila 2021. godine pružena finansijska pomoć od oko 6,5 miliona KM", kazali su iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.