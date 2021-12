Gašić: Ako dozvole uslovi, posvetiti se razvojnim projektima

BANJALUKA - Za razvoj turizma u 2022. godini u Republici Srpskoj budžetom je određen grant od milion KM, izjavila je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić, te izrazila nadu da će postojati uslovi da bi se mogli posvetiti unapređenju i razvojim projektima u djelatnostima turizma i ugostiteljstva.

Gašićeva je u intervjuu Srni istakla da se mora više ulagati u profesionalno osposobljavanje osoblja u hotelima i ugostiteljskim objektima.

Ona je navela da su iza nas dvije "čudne" godine, 2020. i 2021. u kojima su zbog pandemije virusa korona bila uslovljena i drugačija ponašanja, a da će se vidjeti šta nosi 2022.

"Te dvije godine bili smo usmjereni na pružanje pomoći ugostiteljstvu i turizmu. Nadam se da ćemo se okrenuti unapređenju i razvojim projektima u ovim sektorima", pojasnila je Gašićeva u intervjuu Srni.

Ona je napomenula da su prethodnih godina postojali različiti načini raspodjele pomoći, a da se za ovu godinu odlučilo za nešto drugačije načine.

Predviđen profesionalni razvoj zaposlenih u turizmu, veliki broj prijavljenih za subvencije

O Strategiji razvoja turizma za period od 2021. do 2027. godine, Gašićeva je navela da se tim dokumentom, između ostalog, kao jedan od stubova razvoja turizma definiše profesionalni razvoj zaposlenih u toj oblasti.

"Svjesni smo da moramo više ulagati da dobijemo profesionalno osoblje u hotelima i ugostiteljskim objektima, zato je i jedan od stubova te strategije stvaranje što kvalitetnije profesionalne radne snage", rekla je Gašićeva.

Ona je istakla da je ovom strategijom banjski turizam visoko pozicioniran prioritet u razvoju turizma, ali i razvoj drugih destinacija među kojima se posebna pažnja želi posvetiti ruralnom turizmu.

Gašićeva je naglasila da je već priličan broj prijavljenih lica zainteresovanih za pomoć koja je prema vladinoj uredbi kao jedna vrsta subvencije usmjerena ka seoskim domaćinstvima, banjsikm kapacitetima i turističkim agencijama.

"Iznos od 550.000 KM određen tom uredbom biće podjeljen banjama i agencijama srazmjerno broju prijavljenih radnika na puno radno vrijeme, dok će 100.000 KM biti srazmjerno podjeljeno na broj seoskih domaćinstava koja se prijave, uz uslov da su registrovana u APIF-u", objasnila je Gašićeva.

Za deset mjeseci 2021. godine prikupljeno 1,1 miliona KM boravišne takse

Ministar Suzana Gašić ocijenila je da je 2021. godina, obzirom na pandemiju virusa korona bila mnogo uspješnija i da se pozitivno završila za sektore ugostiteljstva i turizma.

Prema njenim riječima, za deset mjeseci ove godine naplata boravišne takse bila je veća od 1,1 miliona KM, što je u značajno povećanje u odnosu na 2020. godinu kada je tokom te cijele godine prikupnjeno oko 980.000 KM.

"U 2021. godini imali smo povećan broj kretanja turista za oko 50 odsto, dolazaka i noćenja u odnosu na 2020. godinu koja je bila godina zatvaranja", navela je Gašićeva.

Najveći interes, istakla je, turisti su iskazali za banje, planine i grad Trebinje, a dodala je i da je Bijeljina bila dosta dobro posjećena budući da je locirana na granici.

"U 2021. godini domaći turisti su bili okrenuti destinacijama u Srpskoj tako da smo imali i veliku promociju domaćih destinacija i na sredstvima javnih informisanja i na društvenim mrežama i pobudili smo interes građana Srpske za domaće destinacije", rekla je Gašićeva.

Ona je dodala su domaći gosti interes iskazali za banjske kapacitete, planine, ali i mala seoska domaćinstva, odnosno za ruralni turizam, koji će se razvijati u narednom periodu.

Gašićeva je najavila mogućnost ponovnog pokretanja projekta turističkih vaučera u Srpskoj, podsjetivši da su turistički vaučeri uvedeni kao mjera pomoći sektoru ugostiteljstva i turizma u junu 2020. godine, koji se kao projekat provodio do juna 2021. godine, imali odličan rezultat i odjek među građanima Srpske.

Rast cijena u svijetu dovešće do njihovog povećanja i u Srpkoj

Govoreći o sektoru trgovine, Gašićeva je navela da u trgovinskim radnjama u Srpskoj neminovno dođe do povećanja cijena s obzirom na situaciju povećanja cijena u svijetu i u regionu zbog porasta cijena energenata i transportnih troškova.

Ona je potsjetila da se cijene formiraju slobodno na tržištu, kao i da je Vlada Srpske uredbom ograničavala marže na osnovne životne namirnice i naftne derivate.

"To su zakonske mjere koje Vlada može preduzeti s obzirom na da je slobodno formiranje cijena, prije svega radi zaštite svih građana Srpske. Svjesni smo da to ne može da u značajnoj mjeri da utiče na konačnu cijenu proizvoda, ali to su mjere koje Vlada može preduzeti i preduzima ih u interesu zaštite građana", navela je Gašićeva.

Ona je rekla i da je sektor trgovine pogođen situacijom i sa pandemijom virusa korona, gdje je dolazilo i do promjena u navikama potrošača, ograničenja u kretanju i transportu roba.