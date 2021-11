Građani podržali rudare: "Tuzla ne da ćumura"

TUZLA - Peticiju pod nazivom "Ne dajte im ćumura" potpisivali su građani pred kapijama rudnika u sastavu Kreke u Tuzli.

Veliki odziv je zabilježen ispred kapije Rudnika lignita Mramor.

Peticiju kojom izržava podršku rudarima potpisala je Asmira Halilović čiji muž upravo radi u ovom rudniku. Kako je kazala, teško podnosi svu situaciju.

"Podnosimo sve isto kao što i oni podnose. Podržavamo ih u svemu. Od trenutne plate jedva preživimo, a još hoće da je skinu na 570 KM", priča ona.

Smanjenje plate, potreslo je i kopača Muju Ćidića koji se brine kako s tim da prehrani četveročlanu porodicu. Ističe da daje maksimum u jami ali da rudarima uništavaju dostojanstvo.

"Radimo u skoro nemogućim uslovima. Mi smo ovdje razvučeni do maksimuma. Vjerujte to je tako težak i naporan posao. Posebno sada kada sam direktno prozvan sa svojih 850 KM da mi smanjuju platu na 570 KM", priča on i dodaje da mu nije uplaćeno sedam godina radnog staža, što je oko 11 godina sa beneficijom.

Plan proizvodnje je teško ispuniti u uslovima u kojima rade u Mramoru i ugalj kopaju ručno, pričaju rudari. Ističu da je plan uglavnom nerealan.

"Radimo u uslovima gdje neko drugi donosi odluke, neko drugi postavlja direktore, investira, određuje cijenu uglja, zapošljava, a sve negativno što se tiče proizvodnje, stavljaju na leđa rudara. Mi to ne prihvatamo", jasan je Amer Saletović, iz Sindikata rudara Rudnik lignita "Mramor".

Saletović dodaje da je rudarima drago da imaju podršku građana te da više ne mogu trpjeti probleme, već žele da se konačno riješi status rudara i rudnika. Do tada, ćumura nema za Termoelektranu jer rudari su i dalje u radničkom naposluhu.

Prekid proizvodnje u svim rudnicima u Federaciji BiH /FBiH/ koji su u sastavu koncerna "Elektroprivrede" nastavlja se do daljeg, potvrdio je Upravni odbor Saveza sindikata radnika rudnika uglja u FBiH na danas održanoj sjednici u Kaknju.

Kao razlog za prekid proizvodnje navedeno je odbijanje uprave "Elektroprivrede" da prihvati sporazum koji su u protekla dva dana sindikati usaglasili ss resornim ministrom u Vladi FBiH Nerminom Džindićem.

Predsjedniku DF-a i aktuelnom predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću upućen je zahtjev da smijeni generalnog direktora "Elektroprivrede" Admira Anedilju, koji je kadar ove stranke.