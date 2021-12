Iz Banjaluke u januaru Ryanairom samo za Memingen

BANJALUKA - Niskotarifni avioprevoznik Ryanair sljedeći mjesec privremeno obustavlja 23 linije iz gradova u bivšoj Jugoslaviji, od kojih je većina iz nove baze u Zagrebu.

Ova odluka dolazi u trenutku kada je aviokompanija za sljedeći mjesec snažno smanjila svoju mrežu širom Evrope i Sjeverne Afrike u jeku pada rezervacija, jer omikron varijanta virusa korona izaziva pustoš na aerodromima. Prevoznik nije isključio produženje suspenzije na februar i mart.

"Uticaj vladinih ograničenja putovanja smanjio je očekivani promet Ryanaira u decembru sa između deset i jedanaest miliona, na niži raspon između devet i 9,5 miliona. Kao odgovor na ova ograničenja Ryanair je sada smanjio svoj januarski kapacitet za 33 odsto, smanjujući očekivani januarski promet s otprilike deset miliona na između šest i sedam miliona", izjavio je portparol Ryanaira.

Najveći dio suspenzija u regiji za sljedeći mjesec zahvatiće Zagreb kao jedinu Ryanairovu cjelogodišnju bazu u bivšoj Jugoslaviji.

Aviokompanija će privremeno obustaviti operacije iz glavnog grada Hrvatske za Baden Baden, Bazel, Šarlroa, Han, Malme, Mančester, Memingen, Napulj, Podgoricu, Sandefjord, Sofiju i Vece. Frekvencije na ostalim linijama iz glavnog grada Hrvatske, koje će nastaviti saobraćati tokom januara su smanjene.

Na drugom mjestu, aviokompanija će obustaviti sve svoje tri operativne linije iz Niša, sve svoje usluge iz Banjaluke, osim za Memingen, kao i letove iz Podgorice za London Stansted i Krakov. Obustave će početi da se primjenjuju od 7. januara nadalje i trajaće do kraja mjeseca. Uprkos tome što su ove suspenzije na snazi do kraja januara, iz aviokompanije su upozorili da bi moglo doći do još otkazivanja letova, piše Ex-Yu Aviation.