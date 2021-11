Mirovanje cijena na pumpama u Srpskoj nada za potrošače

BANJALUKA, PRIJEDOR - Cijena goriva na pumpama u Srpskoj u narednih deset dana neće rasti, kažu stručnjaci iz ove oblasti, dok se iz udruženja za zaštitu potrošača nadaju da bi to moglo konačno zaustaviti rast osnovnih životnih namirnica.

Naime, Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, kazao je da je trenutna situacija u Srpskoj s cijenama dizela i benzina stabilna te da nije bilo promjena u cijenama u zadnjih nekoliko dana.

"Očekuje se stabilan period od sedam do 10 dana, te će se ovaj nivo cijena zadržati u cijeloj Republici Srpskoj", kazao je Trišić.

Kako je rekao, u ovom momentu imamo stagnaciju berzanskih kotacija, cijena barela se na dnevnom nivou kreće od 81 do 83 dolara, što pokazuje da je zaustavljen rast, te kako kaže vjerovatno u iščekivanju globalnog dogovora zemalja najvećih proizvođača o dnevnim proizvodnjama.

"Pored toga, jako veliki uticaj na berzu imaju dešavanja u potrošnji ostalih vidova energije, prvenstveno električne energije i gasa, tako da mnoge zemlje imaju deficit i prinuđene su na uvoz, a druge strane ponovo vraćaju postrojenja na ugalj, kako bi zadovoljili potrebe, a poznato je da je to u mnogim zemljama zabranjena tehnologija ili se plaćaju naknade na CO2, što automatski poskupljuje energiju", kazao je Trišić.

Kako je rekao, Republika Srpska je ipak malo tržište da bi moglo bilo šta da se uradi, ali nekim malim mehanizmima može privremeno da se reaguje i da amortizuju nagle skokove cijena.

"Svakako treba napomenuti da distributeri naftnih derivata podržavaju napore Vlade RS koji će onemogućiti nekontrolisani rast cijena derivata na našem tržištu, a to je ograničenje marže koja je na snazi od aprila ove godine, kao i druge aktivnosti kao što je projekat 'Otvoreni Balkan'", pojašnjava Trišić.

Dodao je da se cijene na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kreću u prosjeku za benzine od 2,34 do 2,39 KM/litri, dizel od 2,32 do 2,39 KM/litri te TNG (auto-plin) od 1,45 do 1,59 KM/litri.

Ističe da su cijene u RS niže u odnosu na Federaciju BiH u prosjeku za pet do 10 feninga, a od zemalja u okruženju i do 40 feninga.

Da će stagniranje cijena goriva na pumpama uticati, ali i zaustaviti rast cijena osnovnih životnih namirnica smatra Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

"Ukoliko cijene goriva ne budu više rasle, sigurno je da će se zaustaviti rast osnovnih životnih namirnica. Manje marže i ako se zaustavi poskupljenje goriva sigurno će ostaviti cijene namirnica na sadašnjem nivou", kazala je Marićeva.

Saša Stevanović, ekonomski analitičar, ističe da se u narednom periodu očekuje usporavanje inflacije. Kako kaže, sigurno se u narednom periodu u medijima može očekivati mnogo novinskih naslova u vezi s inflacijom.

"To povećava inflatorna očekivanja kod nas i naših građana, dok kod donosilaca odluka unosi dosta neizvjesnosti. Posljednji podaci koji ukazuju da je inflacija oko šest odsto u SAD i oko 4,1 odsto u Evropi stvaraju medijski mejnstrim", ističe Stevanović.

Kako je rekao, zanemaruju se podaci da je prirodni gas u posljednjoj sedmici na svjetskim tržištima doživio korekciju cijene od oko devet odsto, da je drvo od početka godine jeftinije za 37 odsto, soja koja se koristi za stočnu ishranu je jeftinija za 10 odsto.

"Jednostavno, vrijeme je takvo da se prave senzacionalističke vijesti. Strah se, izgleda, najlakše prodaje. Glavni ekonomista Evropske centralne banke je saopštio da se iduće godine može očekivati smirivanje rasta inflacije. Inflaciju je teško predvidjeti, slično kao i svaku krizu", smatra Stevanović.

Kako je rekao, tržište treba da bude na mjerama - šta ćemo ukoliko dođe do veće inflacije.

"Ekonomski sistemi RS mogu da podnesu inflaciju između tri do sedam odsto. Naravno da moramo brinuti o održavanju kupovne moći naših građana, posebno ugroženih kategorija. Ekonomija koja ne pravi koheziju društva nam ne treba", ističe Stevanović.

Kako je rekao, ne treba zaboraviti da je Srpska najveću inflaciju imala u periodu od 2006. do 2008. godine, kada se ona kretala u rasponu od šest do sedam odsto, ali kako kaže isto tako to je period kada je kreiran i najveći realni ekonomski rast.

Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske, kazao je da je zbog visokih cijena goriva došlo do poskupljenja prevoza kod određenih prevoznika.

"Većina prevoznika nije izvršila korekciju, ali u manjiim mjestima van Banjaluke došlo je do poskupljenja upravo zato što imaju manjak putnika, ali i zbog visokih cijena goriva", kaže Mijić.