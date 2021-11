Počeli pregovori sa Vladom RS: Sindikalci traže da najniža plata u RS bude 750 KM

BANJALUKA - Ono što očekujemo od Vlade Republike Srpske i o čemu smo danas razgovarali je povećanje plata radnicima kojima je Vlada RS direktno poslodavac, pregovori se nastavljaju ali i pitanje koje nas najviše zanima je podizanje iznosa najniže plate kao bi zaštiti najugroženije radnike.

Kazala je ovo Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, nakon sastanka sa Radovanom Viškovićem, predsjednikom Vlade RS.

"Tražimo da najniža plata bude u iznosu potrošačke korpe osnovnih životnih namjernica za četveročlanu porodicu, a to je oko 750KM. To je naš zahtjev i do 6. decembra bi trebali imati konačan dogovor oko iznosa najniže plate", kazala je Mišićeva, ističući da je premijer rekao da će to biti daleko više od svih drugih povećanja, ali da se boji da neće moći ispuniti ovaj zahtjev sindikata.

"Mi taj zahtjev obrazlažemo vrlo argumentovano i mislimo da ako neko nije u stanju da zaradi toliko da prehrani porodicu da je to radno mjesto besmisleno i da nikom nije korisno, osim poslodavcu”, zaključila je ona.

Višković je, kako je saopšteno iz Vlade RS, upoznao predstavnike Saveza sindikata da će Vlada nastaviti da radi na smanjenju poreskih i neporeskih davanja, s ciljem povećanja ličnih primanja u RS.

"Po ovom osnovu Vlada bi se u budžetu za narednu godinu odrekla oko 80 miliona KM koji bi bili usmjereni za povećanje zarada radnicima u Republici Srpskoj", saopšteno je iz Vlade Srpske.

Višković je istakao da Vlada ostaje posvećena aktivnostima na kontinuiranom povećanju plata u Republici Srpskoj, kao i daljem poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.

Na sastanku, kako se dodaje, razgovarano je i o izradu budžeta za narednu godinu, najnižoj plati u RS, te o drugim aktuelnim pitanjima.

Kako je već poznato, Unija udruženja poslodavaca i Vlada Republike Srpske su se ranije usaglasili da se ide na smanjenje zbirne stope doprinosa u Srpskoj, prelazak obračuna neoporezivog dijela plate sa neto iznosa od 700 KM na bruto iznos od 1.000 KM i smanjenje poreza na platu sa 10 odsto neto plate na osam odsto bruto plate.

Nakon sastanka Mišićeva je rekla da se Vlada odrekla 54 miliona maraka KM iz budžeta u korist povećanja plata svim radnicima u Republici Srpskoj.

"Tu je i 25 miliona KM na ime rasterećenja i smanjenja parafiskalnih nameta, a kada se sve sabere to je blizu 80 miliona maraka. Poslodavci se u ovom trenutku nisu odrekli ni jedne jedine marke", kaže Mišićeva.

Prema njenim riječima, već nekoliko dana održavaju vanrednu sjednicu Predsjedništva Saveza sindikata RS na kojoj se raspravlja o realizaciji dogovora između Unije udruženja poslodavaca i Vlade RS, kojim je predviđeno smanjenje zbirne stope doprinosa u Srpskoj

"Takva vrsta dogovora između Unije udruženja poslodavaca i Vlade RS, bez prisustva Saveza sindikata RS, je potpuno neprihvatljiva i sramna za radnike u Republici Srpskoj, jer će takvom odlukom radnici u Srpskoj dobiti povećanje plate u iznosu od mizernih 14 do 22 КM", kazala je Mišićeva.

Dodaje da Vlada RS ima pravo da raspolaže sa svojim novcem i ona je to tako i uradila.

"I ako je to jedino povećanje i onda je to sramotno malo, jer su troškovi života visoki i standard radnika izuzetno težak tako da to znači skoro ništa", zaključila je Mišićeva.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, istakao je da Sindikat "fulao" temu, jer kako kaže niti je zadatak Vlade RS da povećava plate radnicima, niti je ovo povećanje plata na račun kako je sindikat shvatio.

"Ovo je dogovor Vlade i Unije iz 2017. godine uz stalno smanjene oporezivanja rada na način da to što se smanjuje pređe u plate radnika, tako da ne vidim zašto se Sindikat buni", kazao je Trivić.

Dodao je da sigurno pohvalno to što je Vlada RS umanjiti stope oporezivanja, a sigurno kako kaže njihova je želja je da na svaki način pomogne povećanje plate radnika.

"Naravno da očekujem da će poslodavci uz ovo i sa svoje strane obzirom da su to njihovi radnici povećati još za neki iznos plate radnicima. Prema tome ovo je za nas dobra mjera a to što sindikat misli da Valda treba da plaća radnike to je njihov problem", zaključio je Trivić.