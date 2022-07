Privredna komora RS protiv novog povećanja minimalne plate: Većina firmi ne bi izdržala

BANJALUKA - Još jedno povećanje najniže plate u Republici Srpskoj potpuno je nerealno i neprihvatljivo i o tome u ovom trenutku uopšte ne treba ni govoriti.

Ovo su istakli na pres konferenciji Privredne komore Republike Srpske gdje su naglasili da je minimalna plata ove godine povećana dva puta te da ovo nije trenutak da se zagovara ponovno povećanje.

"Vidimo da je inflacija 13,2% u Srpskoj. Povećanje najniže plate znači i povećanje ostalih plata, a to u ovom trenutku privreda Republike Srpske ne može tehnički da iznese. Većina privrednih društava ne bi to izdržala, a to dalje vodi da će ljudi napuštati preduzeća i ona neće biti u poziciji da odgovore ni kvantitetu ni kvalitetu", rekao je Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske pozivajući sve aktere da tu temu stave "ad acta" i da se o tome u ovom trenutku ne raspravlja.

On je rekao da još nemaju informaciju koliko sindikat traži ali zna da su pominjali 800 KM, istovremeno naglašavajući da je to nemoguće.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore RS rekao je da će uskoro izaći sa prijedlogom da se olakšaju dolasci i prijavljivanja sezonskih radnika na privremeni period, posebno u poljoprivredi.

"U Srbiji je to na dnevnnom nivou, kod nas je mali broj sezonskih radnika i to se mora promijeniti. Naše tržište vapi za radnicima i BIH je jedina zemlja koja to nije uredila", rekao je Račić.

Odgovarajući na pitanje o eventualnoj neradnoj nedjelji, Račić je rekao da je kategorički protiv te da je anketa koju su sprovodili pokazala da bi dio radnika ostao bez posla.

"Pogubno bi bilo, a Banjaluka, posebno u ljetnim danima bi bila mrtva. U razgovoru sa predstavnicima trgovačkih preduzeća došli smo do podatka da im 20 posto prodaje ide nedjeljom", rekao je Račić.