Vlada RS se hvali skokom prihoda, ruku zavlači u džepove privrednika

BANJALUKA - Iznenadno povećanje minimalca u Srpskoj sa 590 na 650 maraka kontradiktoran je potez Vlade Srpske, koja se, s jedne strane, hvali odličnim punjenjem budžeta, a sa druge, umjesto da dodatno rastereti privredu i tako utiče na rast primanja, zavlači ruku u džepove privrednika.

Ukratko, tako bi glasio stav stručne javnosti i poslovne zajednice, gdje se ne stišavaju žestoke kritike na novi potez Vlade - da minimalnu platu poveća za deset odsto.

Poslodavci, naime, kažu da nisu protiv povećanja plata, ali ističu da se rješenje pronalazi na pogrešnoj adresi.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, podsjeća da su, nakon izuzetno dobrog punjenja budžeta, ta sredstava trebala da se iskoriste da se privreda dodatno rastereti, a da se ta rasterećenja pretoče u plate radnika.

Dodaje da, pored svih poteškoća koje su imali privrednici, kao što su nedostatak repromaterijala, povećanje njihovih cijena, poskupljenje energije, te opšta neizvjesnosti, sada iznenada dobili i povećanje minimalca od 10 odsto.

On ističe da nijedan biznis ne trpi neizvjesnost, a na ovakav način privrednici nikad nisu sigurni šta će ih dočekati, odnosno hoće li ovakvih udara biti za mjesec, dva ili tri.

"Sigurno to ne ide u prilog ni domaćem ni stranom investitoru. Ovo je urađeno bez detaljne analize, pripreme, ukrštanja argumenata. Niko nije protiv povećanja plata, privrednici su ih dizali i sve je to išlo u dobrom pravcu. Ali na ovakav način bojim se da će se poremetiti primanja u firmama, da će doći do smanjenja razlike između najnižih i najviših kategorija, a to će opet otjerati visokokvalitetne, obrazovane ljude", rekao je Ćorić za "Nezavisne novine".

U Uniji udruženja poslodavaca RS smatraju u najmanju ruku neprimjerenim da se na ovakav način donose odluke bitne za poslovanje.

"Nema podloge u makroekonomskim kretanjima za ovakvu odluku. Ambijent u kojem poslujemo je veoma usložnjen razvojem konflikta u Ukrajini, otežanim funkcionisanjem lanaca snabdijevanja i drugima problemima na čije rješenje nemamo uticaj. Ovakvo stanje traži sinergijsko i odgovorno djelovanje institucija i poslovne zajednice. Zabrinjavajuće djeluje pristup Vlade u konkretnom slučaju", rekao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, rast plata mora biti usmjeren prema radnicima, a doprinosi moraju biti zamrznuti na ovom nivou u naredne dvije godine.

"Oporezivanje budućeg rasta plata je kontraproduktivno i narušava ozbiljno ionako već ozbiljno narušenu raspodjelu u našoj zajednici. Eventualni rast prihoda u budžetu se mora usmjeriti prije svega na rast neto plata zaposlenih u privredi. Preostali iznos javnih prihoda se može isplatiti socijalnim kategorijama, prije svega onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Niti jedna država u regionu i šire ne vodi socijalnu politiku preko najniže plate", naveo je Aćić u izjavi za "Nezavisne novine".

Ekonomista Slaviša Raković kaže da, u slučaju umjerene inflacije, usklađivanje plata treba da bude redovno, ali ovo što se sada bilježi svakako nije antiinflacioni nego populistički odgovor, kojim se stvara trajna obaveza za poslodavce u budućnosti.

"Opasno je ovo što Vlada radi, jer oni žive u zabludi zbog izuzetno uvećanih budžetskih prihoda. Oni mogu iz budžeta da izdvoje sredstva za povećanje plata budžetskim korisnicima, ali poslodavci baš nisu u takvoj prilici", naveo je Raković te dodao da ništa nije slučajno, pa ni to što ova mjera dolazi pet mjeseci uoči izbora.

On navodi da je Vlada trebalo racionalno da se ponaša i da vidi da li od povećanih prihoda treba pomoći stanovništvu, ali ne kroz dodjelu 100 maraka, već kroz investicije.

"Čim povećanje minimalca nije plod pregovora poslovne zajednice, sindikata, poslodavaca i Vlade, to nije u redu, tu se krše pravila koja su uspostavljena na toj liniji. To, pored fonda plata, izaziva i novo povećano poresko opterećenje za poslovnu zajednicu", rekao je Raković.

Ranije su, podsjetimo, iz Unije udruženja poslodavaca RS naveli da je odluka Vlade RS o povećanju minimalca na 650 maraka protivzakonita, jer zakon kaže da se to razmatra jednom godišnje, a, osim toga, nije joj prethodila nikakva analiza.

Sa druge strane, naveli su da će i dalje vršiti pritisak te pregovarati, kao i da, kako tvrde, još jedno povećanje najniže plate veoma brzo slijedi.

Inače, iz Vlade se već duže vrijeme hvale povećanjem budžetskih prihoda, pa je u četvrtak usvojen i Prijedlog rebalansa budžeta Srpske po hitnom postupku u iznosu od 4,382 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 358 miliona KM u odnosu na ovogodišnji budžet.