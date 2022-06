Murisa Marić: Pumpe poskupljuju i gorivo iz zaliha

DOBOJ - Mnoge pumpe imaju gorivo na zalihama, a dokaz tome je i jutrošnji slučaj iz Prijedora, u kojem je na jednoj tamošnjoj pumpi cijena goriva bila 3,24 KM i 3,25 KM, što je stvorilo jako velike gužve.

To je danas u Doboju izjavila Murisa Marić, predsjednica Udruženja potrošača "Don" iz Prijedora.

"Na pitanje zašto, kažu da su to stare zalihe. Očigledno da samim tim postoje određene zalihe, ne može se svaki dan podizati cijena. Dakle, cijene podižu i na ono što su već nabavili prije desetak dana. Očigledno je da je ovo pokazatelj da definitivno mnoge naše pumpe imaju gorivo na zalihama i da nema potrebe za ovom pričom da gorivo bude preko četiri KM. S druge strane, dodatni pokazatelji su da je barel nafte nešto pojeftinio, da dolar nije u odnosu na marku ili evro otišao, nemamo nikakvih velikih inflacija na tržištu što se tiče barem ovog dijela, tako da ovo što se kod nas dešava čini mi se da je jedna vještačka priča", kazala je Marićeva te dodala da udruženja potrošača nisu zadužena za cijene i ne bave se njima.

"Naravno da se svi građani žale. Puno poruka stiže da je opet poskupjelo gorivo. To smo svjedoci svi, zna se ko određuje akcize i ko nije donio odluku da ćemo barem tih 40 feninga imati jeftinije gorivo", kazala je Marićeva.

Ona je u Doboju prisustvovala okruglom stolu na kojem je predstavljen Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja u postupku inspekcijskog nadzora po reklamacijama potrošača.

Tim dokumentom se uređuje oblast inspekcijskog nadzora i ujednačenost postupanja na svim nivoima.

"Mi smo ovdje prepoznali po onom što su potrošači ranije sugerisali da ponekad to stavljanje na stranu trgovaca od strane inspekcijskih organa dovodi do jedne zabune potrošača i da dođe do sumnje u neke radnje koje nisu baš, ne idu u korist niti inspekcije, a niti svih ostalih učesnika u ovom procesu. Mi smo izradili određene smjernice koje će poboljšati ovu zakonsku regulativu da bi svi inspektori postupali podjednako, počevši od Gradiške, do Trebinja", kazala je Marićeva.