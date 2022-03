Prodavci u Srpskoj ograničavaju kupovinu ulja i brašna mimo stava Vlade

BANJALUKA - Prodavci u Srpskoj nastavili su sa povećanjem cijena kako osnovnih životnih namirnica, tako i ostalih proizvoda, a s druge strane, sve više njih uvodi ograničenja kada je u pitanju prodaja ulja i brašna.

Tako u marketima "Đurić" na jednom računu ne može da bude više od pet litara ulja i 25 kilograma brašna.

S druge strane, u "e-marketu" u banjalučkom naselju Ada prodaja ulja je ograničena na tri litra, a brašna na 25 kilograma.

U tržnom centru "Fis" u Banjaluci kupci mogu da nabave do pet litara ulja, a zabrane nema za ostale namirnice.

U Inspektoratu RS kazali su da zakonski nije moguće ograničiti količinu kupovine nekog artikla, te da prodavci mogu uvesti ograničenje samo na osnovu odluke Vlade RS, a ta mjera još nije donesena.

I dok pojedini ograničavaju prodaju, cijene nastavljaju da rastu pa je tako vreća brašna od 25 kilograma dostigla i cijenu od 40 maraka, što domaće stanovništvo ne pamti da je ikada bilo.

Riječ je o brašnu proizvođača "Klas" iz Sarajeva, tip 500, a potrošači pričaju da je poskupjelo i brašno proizvođača "Mlin Stojanović" iz Bijeljine te da vreća od 25 kilograma košta takođe 40 maraka.

U "Fisu" su juče potvrdili da vreća brašna sarajevskog "Klasa" košta 39,40 maraka.

Nastavljen je juče i rast cijena hljeba, ali i ostalih proizvoda od brašna, kao što su lepinje, koje sada koštaju 70 feninga, što je poskupljenje za 20 feninga u odnosu na prošlu sedmicu.

"Ranije su neki formirali više cijene hljeba, a u našim pekarama je od juče hljeb skuplji za 15 feninga. Glavni razlog za to je rast cijena brašna", rekao je vlasnik pekare "Manja" Saša Trivić koji je i na čelu Unije udruženja poslodavaca RS.

Kada je riječ o ograničenju prodaje ulja i brašna, Trivić navodi i da je glavni razlog sprečavanje preprodaje ovih namirnica.

I tržišna inspekcija kontrolisala je od 14. do 18. marta tržne centre i markete kako bi utvrdila da li poštuju Uredbu o ograničenju marži u prometu robe. Inspektori su obavili 15 kontrola i utvrdili nepravilnosti u 12 slučajeva, zbog kojih je izdato 26 prekršajnih naloga u vrijednosti od 111.700 maraka.

Skuplja i kafana Kafa je u pojedinim ugostiteljskim objektima od juče skuplja za pola marke, a predsjednik Udruženja ugostitelja RS Željko Tatić naveo je da će oni koji nisu korigovali cijene to učiniti idućih dana.

"One će biti više od 10 do 15 odsto. Sve je poskupjelo pa će i naše usluge. Kafana je luksuz, nije moranje. Onaj ko nema para za kafanu neka sjedi kod kuće. Tako je bilo i do sada", naveo je Tatić.