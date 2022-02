Aleksandar Kojić: Rečenica "Televisa presenta" promenila mi je život

Posljednjih godina 20. vijeka, kao i početkom ovog, neizostavni dio televizijskog programa bile su španske serije, poznatije kao sapunice, a gotovo da ne postoji osoba u našem okruženju koja nije svjedočila barem jednoj epizodi serije koja počinje čuvenom rečenicom "Televisa presenta".

Aleksandru Kojiću, mladom glumcu iz Srbije, upravo ova rečenica je promijenila život, jer nosi titulu jedinog Srbina koji je dobio priliku da svoj obrazovni put nastavi u Meksiku na prestižnoj "Televisinoj" akademiji "Centro de Educación Artística de Televisa". Naime, s obzirom na to da ima zavidno znanje španskog jezika, Kojić je odlučio da to iskoristi i spoji sa glumom te tako sebi otvori vrata kako u Evropi (Španija), tako i u Latinskoj Americi, odnosno u Meksiku i čuvenoj "Televisi", a o svemu tome govorio je za "Nezavisne".

"S ponosom mogu da kažem da sam prvi Srbin u 'Televisi' i da i dalje nisam svestan šta mi se desilo i šta se dešava. A zašto baš 'Televisa'? Toj odluci su, pored poznavanja jezika, doprinele i serije, jer svako od nas zna barem jednu njihovu seriju. Poslao sam e-mail 'Televisi', uputili su me na Akademiju, s nje sam dobio sve potrebne informacije u vezi s prijavom. Poslao sam sve, prošao testiranja i kao što sam na početku rekao - sada sam prvi Srbin u 'Televisi'. Trenutno sam na online nastavi zbog cele situacije sa virusom korona, ali od marta se selim za Meksiko, prelazimo na predavanja uživo koja željno iščekujem", rekao je Kojić.

Kako kaže, htjeli ili ne, ove serije su nam obilježile djetinjstvo, a njegova želja da se oproba u jednoj od njih datira baš iz tog perioda.

"Oduvek sam hteo da se oprobam u njihovoj školi, maštao sam da možda jednoga dana zaigram u nekoj 'Televisinoj' seriji, ali mi je sve bilo tako daleko i nemoguće. Kockica za kockicom su se složile i sada je Aleksandar iz sela Landola, u tamo nekoj dalekoj zemlji Srbiji u Evropi, postao prvi Srbin u 'Televisi' i zaigraće u serijama produkcijske kuće koje su nam obeležile detinjstvo. I ovo jeste ostvarenje mog sna, delimično, ali i veliki uspeh jer se za ovu akademiju prijavi više od 6.000 kandidata iz celog sveta, a ja sam među 40 primljenih. Zaista veliki uspeh koji sebi pokušavam da objasnim ovih dana jer mi ni na kraj pameti nije bilo da ovo može da se desi i da ću od toliko kandidata ja biti izabran", kazao je Kojić za naš medij.

Kako jedan srećan događaj uvijek pokrene lavinu drugih, Kojić je nedavno dobio ulogu u španskoj seriji koja se radi za "Netflix", a snimanje ovog projekta rezervisano je za mart.

"Stupio sam u kontakt sa nekoliko agencija iz Španije, a u nekoliko njih sam primljen pa sam tako i došao do ove uloge. U pitanju je nova španska serija za 'Netflix' gde bi trebalo da tumačim lik osobe iz susedne nam Hrvatske. Kontaktirali su me iz agencije pa iz produkcije, imao sam nekoliko dana online kasting i dobio sam ulogu. Snimanje je planirano za mart, na koje se nadam da ću otići pre Meksika", pojasnio je Kojić.

Kako objašnjava, nakon završene akademije u trajanju od godinu dana planira da potpiše ugovor sa "Televisom", a onda kreću kastinzi i snimanja. Inače, Kojić je rođen u Smederevu, Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti je završio u Bijeljini, a sada svoj put ponosno nastavlja na drugom kraju svijeta.

"Nadam se da neću biti samo prvi Srbin tamo, već da ću biti i Srbin koji je zbog svojih uloga vratio latinoameričke serije na male ekrane u Srbiji i regionu. Rizik stvara kapital. U ovom slučaju moj kapital je moja karijera, novo iskustvo, nove velike šanse, usavršavanje jezika, upoznavanje njihovih ljudi, njihove kulture, tako da mislim da je ovo prava stvar koja se desila u pravom trenutku", naglasio je Kojić.

Ono što je karakteristično za njega jeste činjenica da se "glumom bavi otkad zna za sebe", a publika regiona imala je priliku da ga gleda u četvrtoj sezoni popularne serije "Ubice mog oca", dok je svoj glumački doprinos dao i u projektima "Jugoslovenka", "Urgentni centar", "Vojna akademija 5", "Drim tim", kao i u brojnim predstavama poput "Povratak otkačenih", "Led", "Robin Hud".

"'Ubice mog oca' su mi najveći televizijski projekat do sada. Naime, na kastingu sam radio drugu ulogu, a dobio sam skroz neku drugačiju. U pitanju je lik silovatelja. Na početku sam bio skeptičan da li tako početi karijeru jer, znate, nas glumce pamte po prvim ulogama, ali sam se onda prepustio čarima serije. Lika kog sam tumačio sam izneo najbolje što sam mogao u tom trenutku, sa milom facom na kiosku niko nije ni pomislio da sam ja taj koji siluje. I to mi je ujedno bilo i najbolje iskustvo do sada na snimanju. Prvi kadar će mi zauvek ostati u sećanju, kao i upoznavanje sa Ninom Janković, Vukom Kostićem i ostalom ekipom", rekao je Kojić.

Svaka uloga mu je donijela neko novo iskustvo, novo proživljavanje, upoznavanje i suočavanje sa novim stvarima i drugačijim razmišljanjima, a svaka mu je značila jer svakim novim pojavljivanjem trema je nestajala, dok je na sceni i ispred kamera bivao sve sigurniji i opušteniji. Za kraj, Kojić je na trenutak zavirio u budućnost i otkrio nam je dio budućih planova.

"Faliće mi Srbija i sve i svi odavde, ali ću nastojati da se tamo izgradim kao ličnost i kao glumac i da budem na relaciji Meksiko - Srbija jer planiram i u Srbiji i regionu da gradim karijeru te planiram, između ostalog, jednu srpsko-meksičku koprodukciju. A, do tada nastavite da pratite moj rad i uskoro ćemo pričati o nečem veoma velikom", zaključio je Kojić.