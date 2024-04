Vilson odbio ulogu od 12 miliona dolara, poznato i zašto

Holivudski glumac ​Oven Vilson je navodno odbio "ponudu od 12 miliona dolara" da glumi u filmu koji prikazuje O. Džej Simpsona kao nevinog.

Film, koji nosi naziv "The Juice" i koji je opisan kao "satirični triler", režiraće britanski reditelj Džošua Njutn.

U razgovoru za "The Hollywood Reporter", Njutn je rekao da je prišao Vilsonu u vezi sa ulogom Daglasa Mekena, advokata koji se bavio mnogim teorijama zavjere oko suđenja za ubistvo Simpsona 1995. godine.

"Oven Vilson je bio savršen za tu ulog. Zapravo sam imao sastanak sa njim u Santa Monici. Svima se dopao scenario. Njegov agent je želio da on to uradi. Ponudili smo mu 12 miliona dolara. Ali na kraju ručka, Oven je ustao i rekao: 'Ako mislite da ću preuzeti glavnu ulogu u filmu o tome kako O. Džej to nije uradio, mora da se šalite',", rekao je Njutn.

Njutn ističe da se nada da će film završiti do 3. oktobra, kada će biti obilježena 29. godišnjica presude Simpsonu da nije kriv, piše "Independent", a prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.