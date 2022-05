"Bibliobus" NUB RS od 13. maja ponovo na točkovima

BANJALUKA - "Bibliobus", koji je kao svojevrsna biblioteka na točkovima od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske (NUB RS) u gradu na Vrbasu pokrenut 2019. godine, a koji je zbog pandemije dvije godine proveo u garaži, ponovo kreće kako bi svojim sadržajem bio dostupan građanima Banjaluke.

U petak, 13. maja, "Bibliobus" će u prijepodnevnim časovima sa piscem Berislavom Blagojevićem krenuti put Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", a učenici ove škole tačno u 11 časova upoznaće Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru.

"Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru", zapravo naslov je knjige za djecu Berislava Blagojevića, koja će biti predstavljena učenicima osnovne škole u banjalučkom naselju Hiseta.

Podsjećamo, ovaj roman za djecu i mlade prošle godine uvršten je na spisak obavezne lektire za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

"U ovoj knjizi čitaoci mogu da prate doživljaje psa Gagarina, jednog ne baš običnog psa mješanca koji je kao štene bio ostavljen u kutiji. Avantura počinje kada Gagarina usvoje Šmizla i Šmokljan, koji žive na selu. Pored Gagarina, u dogodovštinama učestvuju i druge životinje - njegov brat Hektor, maca Ripli, krtice i druge. Nastojao sam da kroz priču o Gagarinu na šaljiv, dopadljiv i razumljiv način ispričam ponešto o odnosu prema životinjama, o odnosima između životinja, prihvatanju razlika i različitosti, o značaju porodice, odanosti, prijateljstva i ljubavi prema prirodi", rekao je Blagojević o ovoj knjizi objavljenoj u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva 2019. godine.

Iako je Blagojević u izdanju "Imprimatura" nakon ove knjige za djecu objavio i dvije knjige priča za odrasle, a riječ je o knjigama "Monument" i "Nostalgija za nepostojećim", koje tek čekaju svoje promocije i sud šire čitalačke publike, zainteresovanost mladih, djece, a i svih onih koji se tako osjećaju za "Gagarinom" ne prestaje. Najšašavijeg psa u svemiru upoznali su mališani u mnogim školama u Republici Srpskoj, a reakcije djece po pravilu uvijek budu odlične.

Ako znamo da je ovo zasad jedina Blagojevićeva knjiga za djecu i ako znamo da je ušla u školsku lektiru, njen uspjeh je još veći.

Do uspjeha vjerovatno nikada ne bi ni došlo da roman nije inspirisan stvarnim životom, da nije napisan razumljivim jezikom i krajnje iskreno.

"Gago je kod nas stigao u kutiji od cipela, i to ne baš velikog broja. Poslije nekoliko mjeseci došla je Ripli, maca koja se takođe pojavljuje u knjizi, naša prva mačka, poklon našeg prijatelja Predraga Bojića. Tako je počelo druženje sa životinjama. Poslije nekoliko mjeseci počeo sam da zapisujem neke crtice o Gagarinovim biserima, kojih je bilo podosta. Na početku to nije bila ideja za knjigu, nego sam ja uživao u tim zapisima. Nisam nikad pisao ništa slično, ni takvim jezikom, koji je prilagođen mlađim čitaocima", rekao je Blagojević o knjizi.

Blagojević se bio oglasio i kada je ova knjiga ušla u školsku lektiru.

"Zaista je velika čast da se moje ime nađe pored imena Branka Ćopića i Desanke Maksimović u programu za četvrti razred. To su ljudi za divljenje, ne mogu da se rangiram i poredim s njima, ali presrećan sam. Moje je da pišem najbolje što mogu, a drugi neka to ocjenjuju i u najboljem slučaju neka uživaju u tome što sam napisao. To je sve što pisac može da poželi", rekao je Blagojević, koji se svakako raduje i novom predstavljanju ove knjige pred učenicima Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj". S obzirom na to da Blagojević radi i kao bibliotekar, on će učenicima takođe govoriti o značaju knjige i o misiji "Bibliobusa" koji će, prema najavama čelnika NUB RS, u narednom periodu sve manje vremena provoditi u garaži, a sve više među ljudima željnim knjige.

O naknadnim posjetama školama "Bibliobusa", kao i o lokacijama na kojima će biti dostupan građanima, tek ćemo pisati.