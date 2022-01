Knjiga "Ukrala me Šumbaba" Aleksandre Čvorović doživjela drugo izdanje

BANJALUKA - Upravo je iz štampe izašlo drugo, raskošno izdanje knjige za djecu "Ukrala me Šumbaba" banjalučke književnice Aleksandre Čvorović, koju je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

Podsjećamo, prvo izdanje knjige, koje je finansiralo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, objavljeno je 2018. godine i Čvorovićeva je u međuvremenu gostovala u školama i vrtićima širom Republike Srpske da bi tiraž vrlo brzo bio razgrabljen.

Zbog nastavljenog interesovanja i dobrog prijema koje je knjiga imala kod djece, Zavod je odlučio da je ponovo štampa da bi bila dostupna na širem prostoru. Ovo je ujedno prvi put da neko djelo Aleksandre Čvorović doživljava drugo izdanje, povodom čega je književnica govorila za "Nezavisne".

"U toku mog stvaralačkog staža, koji traje preko 20 godina, moje najljepše autorsko iskustvo je sa knjigom 'Ukrala me Šumbaba'. Prije svega to je moderna bajka, o djetetu koje raste uz samohranu majku, djetetu koje je razmaženo i nezahvalno, ali koje tokom priče doživljava ličnu transformaciju. Pisana je za stariji predškolski i niži osnovnoškolski uzrast - od pet do deset godina", kaže Čvorovićeva.

Ona ističe da joj je namjera bila da dotakne dječju dušu i uputi je u pravcu svjesnosti o sopstvenim postupcima, odgovornosti u odnosu prema drugima, no, kako dodaje, knjigu je pisala i za roditelje, kojima ona pomaže da upute djetetu zdrave smjernice i predoče im posljedice lošeg ponašanja.

"Prvo izdanje objavljeno je 2018. godine, a štampanje je podržano sredstvima Ministarstva prosvjete i kulture RS. Cijeli tiraž je brzo rasprodat na mojim promocijama i gostovanjima u školama i vrtićima u Banjaluci, Prnjavoru, Srebrenici, Beogradu... Djeca su veoma dobro prihvatila i zavoljela priču, što mi je dalo krila da se dalje zauzmem za nju. Kroz susrete i društvene mreže do mene su dolazile povratne informacije o njihovim reakcijama - kako se pažljivije odnose prema drugima, sanjaju Šumbabu, brane životinje, provjeravaju da li ona stvarno postoji, crtaju je, prijete nevaljalcima da će ih ukrasti, traže roditeljima da je čitaju iznova", navodi Čvorovićeva.

Književnica dodaje da joj je bilo žao što samo djeca koja su došla u kontakt sa njom mogu da čitaju knjigu.

"Poželjela sam da se ona može kupiti u knjižarama u svim našim gradovima, zato sam se obratila izdavaču koji ima dobru distributivnu mrežu i sa kojim sam i ranije imala uspješnu saradnju. Kad je Vesna Subotić, izvršna direktorka Sektora za izdavačke djelatnosti Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS, pročitala knjigu, zaključila je da je u pitanju kvalitetan sadržaj koji zaslužuje bogatu opremu. I tako je knjiga o Šumbabi krenula u novu fazu, prvi put u mom stvaralaštvu djelo je samo prokrčilo put u drugo izdanje", priča Aleksandra Čvorović otkrivajući da je ilustratorka knjige Natalija Radovanović. Radovanovićeva je, kako ističe, oživjela likove kroz veliki broj ilustracija i ukrasila knjigu bogatim koloritom.

Knjiga je, napominje Čvorovićeva, dobila i tvrdi povez, koji se nametnuo sam po sebi.

"Na kraju sam držala u rukama jednu zbilja lijepu i raskošnu knjigu za djecu, koja plijeni pažnju kako vizuelnom opremom tako i samim sadržajem. To je knjiga koju su sama djeca preporučila drugoj djeci, a to nešto znači, naročito u ovim vremenima hiperprodukcije", zaključuje Čvorovićeva.