Nagrada "Zlatni Orfej" uručena Nenadu Grujičiću

Nagrada "Zlatni Orfej" uručena je Nenadu Grujičiću za "svevremeni pečat i trajno prisustvo u srpskoj kulturnoj baštini" za 2020. godinu. Ovu nagradu prošle godine jednoglasno mu je dodijelio žiri u sastavu Violeta Jovanović, Milan Jakovljević i Ivan Lalović u ime Književnog festivala "Srpsko pero" iz Jagodine. Zbog pandemije virusa korona pomenuti festival nije održan ni ove godine, pa su diploma i novčani iznos nagrade dostavljeni na adresu laureata u Novi Sad.

Nagrada "Zlatni Orfej" dodjeljuje se od 2000. godine, a među dosadašnjim dobitnicima nalaze se i Matija Bećković, Slobodan Rakitić, Ljubivoje Ršumović, Petar Pajić, Pero Zubac, Dragomir Brajković, Adam Puslojić, Ivan Rastegorac, Srba Ignjatović, Bajo Džaković, Bratislav Milanović i drugi.

"Od mladih dana pohodile su me nagrade pa me ova zlatnog imena sada podseća na početke kada sam, još kao student, bio ovenčan Brankovom nagradom Matice srpske (1978) i Pečatom varoši sremskokarlovačke (1979), te nagradom (izborom) lista 'Politika' u anketi 'To je bila njihova godina' (1979) za najboljeg mladog pesnika u Jugoslaviji. U ovom trenutku to sve dobija na pojačanom, gotovo mitskom značenju. Nagrada 'Zlatni Orfej' jeste ugledno priznanje za životno delo, u stvari, pa je time prisećanje na prvenačke godine moje književne karijere radosno odmotavanje Arijadninog klupka unatrag, do prve knjige pesama, 'Maternji jezik' (1978), koja je imala više izdanja", rekao je Nenad Grujičić.

Srećom, zaključio je on, okretanjem pogleda unazad nije poput Orfeja izgubio Euridiku, to jest poeziju, već je s njom sve vrijeme nastavio da živi.