Nagrađen banjalučki književnik: Ranku Pavloviću "Zlatni ključić Smedereva"

SMEDEREVO - Ovogodišnji dobitnik nagrade "Zlatni ključić Smedereva" je Ranko Pavlović, književnik iz Republike Srpske, saopšteno je iz Međunarodnog festivala poezije "Smederevska pesnička jesen".

Na ovogodišnji javni konkurs, kako je javljeno, za nominaciju dobitnika nagrade "Zlatni ključić Smedereva" Međunarodnog festivala poezije "Smederevska pesnička jesen", pristigla su tri prijedloga.

Žiri za dodjelu nagrade, u sastavu Jovica Tišma, Dejan Aleksić i Branko Stevanović, donio je jednoglasnu odluku da dobitnik nagrade na 54. Međunarodnom festivalu poezije "Smederevska pesnička jesen" bude Ranko Pavlović, pjesnik iz Republike Srpske.

Pavlović je, kaže se u saopštenju žirija, jedan od najznačajnijih i najplodnijih stvaralaca za djecu koji pišu na srpskom jeziku, i svakako jedan od najznačajnijih srpskih pisaca u Republici Srpskoj.

"Nјegove pesme, priče, romani, slikovnice i pozorišni i radio-dramski tekstovi punih šest decenija oplemenjuju dečji svet. Ne samo stvaralaštvom, već i životnim stavom, Ranko Pavlović je uzor koji treba preporučivati deci. Treba voleti književnost, kaže on u jednom intervjuu, i treba mnogo čitati, uvek dobre i lepe knjige. To što govori kao čitalac ostvaruje kao autor - piše dobre i lepe knjige, posebno one pesničke zbog kojih zavređuje 'Zlatni ključić Smedereva': 'Šta jutro doručkuje', 'Rasti brže, to je lako', 'Basnovite pjesme', 'Kad se uši zacrvene', 'Pjesme za pričanje'", javio je žiri.

Osim izuzetnog pjesničkog značaja Pavlovića, žiriju je, podvučeno je, dodatno prijala njegova kandidatura jer je, prvi put za dvadeset šest godina postojanja ove nagrade, "Smederevskoj pesničkoj jeseni" pružena prilika da prebrodi Drinu i okusi srpski jezik kojim se s te strane pjeva i piše.

"To je, osim izuzetnog pesničkog kvaliteta, još jedan razlog da dvadeset sedmi dobitnik nagrade 'Zlatni ključić Smedereva' bude Ranko Pavlović", zaključeno je.

Ranko Pavlović živi i stvara u Banjaluci. Piše pjesme, pripovijetke, romane, dramske tekstove i eseje za odrasle, zatim pjesme, priče, romane i dramske tekstove za djecu. Bavi se književnom kritikom i esejistikom. Ove godine obilježava šezdesetogodišnjicu književnog rada i tim povodom novosadski "Prometej" i banjalučka "Besjeda" objavili su njegova Izabrana djela u 14 tomova.