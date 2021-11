"Rimaginator" u čast Kolje Mićevića

BANJALUKA - Promocija zbornika "Rimaginator", u podnaslovu "Sećanja na Kolju Mićevića", upravo objavljenog u izdanju Društva za afirmaciju kulture "Presing" iz Mladenovca, biće održana u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske na godišnjicu smrti znamenitog književnika i prevodioca u srijedu, 17. novembra, u 11 časova.

Promociju organizuje Udruženje književnika Republike Srpske i Srpsko književno društvo iz Beograda, a na njoj će učestvovati Nenad Milošević, Dejan Simonović, Danica Vukićević, Dragica Mugoša, Ranko Risojević, Predrag Bjelošević i Lidija Bojinović (violina).

"Ova promocija je ujedno omaž Kolji Mićeviću, kojim obilježavamo godišnjicu njegove smrti. Udruženje književnika Republike Srpske ustanovilo je međunarodnu prevodilačku nagradu za poeziju 'Kolja Mićević', koja će se dodjeljivati od 2022. godine. Nakon promocije, predstavnici udruženja, učesnici i zainteresovani građani posjetiće njegovu vječnu kući u Aleji velikana na groblju u Vrbanji", saopštilo je Udruženje književnika Republike Srpske.

U ovom zborniku Ranko Risojević piše da je Kolja Mićević bio od onih rijetkih ljudi koji su od djetinjstva radili uglavnom ono što su htjeli i voljeli.

"U svemu je bio jedinstven, a radio je, ljudskim rječnikom rečeno, mnogo i gotovo previše. Uradio je koliko i jedan cijeli institut, ali na svoj način, onako kako ne može da radi nijedna institucija. Bio je sam institucija, i to elitna, koja stvara ono što drugi jedva mogu do kraja i da razumiju. Bio je istovremeno čovjek pisma i čovjek usmenog predanja. Ostavio je iza sebe više od stotinu književnih ostvarenja, ali i bezbroj predavanja, hepeninga koji su privlačili publiku magnetskom čarolijom", naveo je Risojević.

Dejan Simonović je Kolju Mićevića uporedio s energijom, radoznalošću i maštom.

"Kolja, dakle, energija. Ne ona nagla koja nadođe kao bujica pa presuši, već ona postojana koja ga je držala u neprekidnom visokom radnom i stvaralačkom naponu. Kolja, dakle, neutaživa radoznalost, širok istraživački zahvat. Zapanjujuće je do čega je sve došao, šta je sve iskopao, do čega se sve probio i zadivljujuće kako je sve to uspevao da sklopi u živu, barokno raskošnu a pulsirajuću celinu. Kolja, dakle, mašta, sila koja preobražava i iznova uređuje svet. I slika je mašta, ne tek sazvučje. Otud rimaginacije", ističe Simonović.

Danica Vukićević svjedoči o susretima sa Koljom Mićevićem.

"Videla sam Kolju u francuskom miljeu, kako vodi programe, drži predavanja, upriličava performanse i bio je svoj među svojima. Jedan od njegovih poslednjih nastupa, u Beogradu, u SKD-u - bilo je inspirativno i ludo", prisjetila se u zborniku Danica Vukićević.