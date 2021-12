Uspjeh "Srpa": Književni entuzijasti dobili prvu institucionalnu podršku

PRIJEDOR - Iz štampe je ovih dana izašao jubilarni deseti "Srp", časopis za književnost i umjetnost sa sjedištima u Prijedoru i Banjaluci, a od aktuelnog desetog broja zvanični izdavač časopisa je prijedorska Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije"

Gordana Vila, vršilac dužnosti direktora pomenute biblioteke, ovim povodom kaže da se institucija koju vodi sa zadovoljstvom prihvatila izdavanja glasila o književnosti i umjetnosti koje punih pet godina pomjera granice i izvještava javnost u prijedorskoj regiji i šire.

"Za one koji su kulture gladni, za one kojima nedostaje prilika, za one koje odavno nismo sreli, za one koje ćemo tek sresti, za one čije su riječi naše motivacione poruke i one čiji je zamah kistom stajao ispod našeg studentskog prozora, za sve one koji zaslužuju da njihova djela čuvamo i radujemo se novim. Za njih i za nas, one prave. Radi toga ova priča počinje", obrazlaže Vila zbog čega se Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" prihvatila izdavanja časopisa koji je do sada vodila, a i nastaviće da vodi grupa entuzijasta na čelu sa Milanom Miloševićem, glavnim i odgovornim urednikom.

Kao potvrdu kvalitetu svog rada oni su dobili i prvu institucionalnu podršku časopisu.

"Naš budući zadatak je da, u vremenu koje prolazi, zastanemo na tren, na svoj način mijenjamo svijet i živimo za umjetnost", izjavila je Gordana Vila.

Milan Milošević za "Nezavisne" je pričao o tome šta za redakciju "Srpa" predstavlja to što je iza njih stala prijedorska biblioteka, kao i o samom sadržaju desetog broja.

"Želim da vjerujem u to da je napredak po pitanju pozitivne reklame i pokroviteljske želje novog izdavača 'Srpa' dovela griža savjesti neke bitne gradske 'čivije', koju je zaboljela moja izjava da smo imali više promocija u Novom Sadu nego u 'rodnom' Prijedoru. Naravno, 'Srpova' bajka nema ovakav zaplet. Sve je mnogo jednostavnije. Ljudi kojima je širenje kulture zvanična misija odlučili su se da ukažu 'Srpu' povjerenje. I nismo ih obrukali!", ističe Milošević i dodaje da je deseti "Srp" uistinu jubilarni.

"Pet godina rada smo zaokružili s njim, a moto 'Kultura na kašičicu' nije ni na trenutak iznevjeren! Kao i obično, ni ovaj 'Srp' nije koncipiran kao što bi morao da bude jedan svečani broj. U sadržaju, čije je korice ukrasila svojim grafikama Andrea Krnetić, nalaze se radovi naših starih znanaca (Mido Kapetanović, Ivančica Đerić, Rastko Lončar, Nemanja Đ. Milovanović), fragment iz romana Đanrika Karofilja, prvi prepjevi Roberta Dejne i Mika Farena, a tu su, naravno, i prevodi priča Nobelovom nagradom za književnost počašćenih Andrea Žida i Luiđija Pirandela", navodi Milošević.

Pored Miloševića, redakciju "Srpa" čine Nemanja Milovanović, Renato Rakić, Rastko Lončar, Milan Vulić, Aleksandra Zorić, Milanka Marić i Stefan Alidini. Promocija desetog broja već je održana u prostorijama Gradske čitaonice pri Narodnoj biblioteci "Ćirilo i Metodije" u Prijedoru, a zainteresovani svoj primjerak osim u ovoj instituciji mogu da pronađu i u antikvarnici "Ramajana" u Banjaluci. Ono što je zanimljivo jeste da je časopis "Srp" od osnivanja do danas ostao besplatan.