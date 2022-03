Vilijam Višković: Slavensku kulturu činimo značajnijom u Francuskoj

Vilijam Višković prevodilac je hrvatskih korijena rođen 1996. godine u Francuskoj, koji prevodi savremenu literaturu južnoslovenskih jezika na francuski jezik, a koji je ovih dana imenovan za predsjednika "Slavitudea", udruženja koje se bavi promocijom slovenske kulture pri pariskoj Sorboni.

Diplomirao je osnovne studije slavistike (BCHS) na Sorboni i na istom odsjeku upisao master studije. Na mjestu predsjednika Udruženja "Slavitude" zamijenio je prevodioca Živka Vlahovića, koji se nedavno preselio iz Pariza u Beograd. Ovo udruženje iza sebe ima organizovan jedan Sajam slavistike na Sorboni, a i nekoliko prevedenih i objavljenih knjiga slovenskih pisaca i pjesnika na francuskom jeziku.

Više o svemu Višković je govorio za "Nezavisne".

NN: Novi ste predsjednik Udruženja "Slavitude". Recite nam nešto više o tome kako ste došli do tog položaja ?

VIŠKOVIĆ: Do položaja sam došao tako što sam upoznao Živka Vlahovića u Parizu na Sorboni. Pitao me jednog dana da li bih prihvatio da budem dio njegovog projekta i na to sam naravno odgovorio "da". I zbog toga imam priliku promovirati slavenske kulture u Francuskoj, što mi je velika čast.

NN: Šta se mijenja u Udruženju Vašim dolaskom?

VIŠKOVIĆ: Ništa. Imamo iste planove glede izdavanja, promoviranja slavenskih kultura u Francuskoj, susreta između prevoditelja i autora kao i partnerstava s raznim slavenskim zemljama, ne zaboravljajući da ćemo organizirat sljedeće godine Sajam slavistike prilikom održavanja Kongresa slavista u Parizu.

NN: Da li je sad cilj da "Slavitude" ostane studentsko udruženje i da se predaje studentima sa Sorbone?

VIŠKOVIĆ: Zasad jeste cilj, ali ako je "Slavitude" uspješno udruženje, razmatrat ćemo prijelaz na punopravnu izdavačku kuću.

NN: Kad je u pitanju izdavaštvo, koji su planovi Udruženja?

VIŠKOVIĆ: Zasad planiramo ove godine izdavanje djela Šimuna Cubote, Lidije Deduš i Aleksandre Batinić, sljedeće godine objavit ćemo knjigu Prljavog Inspektora Blaže i još tri regionalna zbornika pjesama od više 30 mladih pjesnika i 10 starijih koje studenti iz zemalja bivše Jugoslavije prevode.

NN: Vi ste inače književni prevodilac, koga sve prevodite?

VIŠKOVIĆ: Prevodim "Tiho teče Misisipi" Vladimira Tabaševića, "Usamljenik sa Rodrigesa" Aleksandra Jugovića i "Podstanar" Filipa Grujića.

NN: Da li možemo da očekujemo još veći uspon južnoslovenske književnosti u Francuskoj ?

VIŠKOVIĆ: Ako uzimamo u obzir sve te naše trenutne planove i da je tek početak naše povijesti kao izdavačke kuće, smatram da zaista možemo očekivati još veći uspon u narednim godinama.

NN: Otkad postoji "Slavitude", da li smatrate da se nešto promijenilo u Francuskoj po pitanju slovenske kulture?

VIŠKOVIĆ: Smatram da se nešto promijenilo. Prije nastanka Udruženja "Slavitude", u prosjeku 10 autora iz zemalja bivše Jugoslavije je bilo objavljeno. Objavili smo regionalni zbornik gdje smo uvrstili 35 pjesnika, a baš početkom ove godine smo objavili prvi kazališni komad Aleksandra Gatalice i knjigu jedne mlade bh. autorice Hane Hot. Ostalo su nam i drugi autori koje treba da objavimo ove godine. Dakle, već smo doprinijeli i još ćemo doprinijeti povećanju broja objavljenih autora u Francuskoj.