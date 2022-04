"Činčila" nominovana za najbolji animirani video na "Muzzik Video Awardsu"

Spot za pjesmu "Pogledaj" sarajevskog benda "Činčila", koji je regionalno jako brzo prepoznat kao značajan i kvalitetan domaći produkt u oblasti alternativne muzike u Bosni i Hercegovini, nominovan je za najbolji animirani video na "Muzzik Video Awardsu", jednom od najvećih regionalnih muzičkih priznanja.

Spot "Pogledaj" mlade Sarajlije izdale su prethodne godine pod okriljem izdavačke kuće "Lampshade Media" iz Beograda, a o radu na spotu i nominaciji za prestižno priznanje razgovarali smo sa Vanjom Solakovićem, frontmenom ovog alternativnog benda, koji je naglasio da ovo nije njihova prva nominacija za ovo prestižno priznanje.

Foto: Zlata Hodžić

"Trud i rad se uvijek isplate, još je nekoliko spotova s našeg zadnjeg albuma 'Bez oblika' također bilo nominovano. Kada se stvarno potrudiš da uradiš nešto kvalitetno u kompletu, od komponovanja muzike, pa do produkcije, vrlo brzo budeš prepoznat od strane kompetentnih ljudi u toj oblasti. Mi smo, nažalost, jedini alternativni rok bend nove generacije koji uspjeva da parira drugim alternativnim izvođačima u regionu, a razlog je što BiH nema razvijenu alternativnu kulturu i scenu, niti mladi dobijaju bilo kakav oblik potpore, počevši prije svega od društva u kojem živimo, pa do institucija, koje uopšte nemaju u vidu podršku kulturi", rekao je Solaković za "Nezavisne".

Kako kaže, slična je situacija i s likovnom umjetničkom scenom, sve je zapušteno, postoje samo pojedinci koji iz ljubavi istrajno rade i ulažu sami u svoj rad, a tako radi i "Činčila" sve ove godine.

"Mi nismo tip benda koji uopšte razmišlja o priznanjima. Štaviše, ja lično smatram da se umjetnost ne može takmičiti. Totalno mi je to apsurdno. Smatram da je svaki umjetnički rad svijet za sebe, tako da mi takmičenje stvarno nema smisla. S druge strane, naravno da mi je drago kada kompetentni ljudi prepoznaju naš rad i pohvale našu kreaciju", kazao je Solaković.

Njihovi motivi stvaranja su uvijek kreacija, a kako je Solaković naglasio, zamislite kako je lijep i zanimljiv život kada znaš da možeš uvijek istraživati nove zvukove i kombinacije zvukova, dok lično smatra da je baš taj oblik znatiželje ono što ih kao bend stalno gura naprijed.

"Stvarno nije jednostavno realizirati svoju kreaciju u lošim uslovima kakve imamo u ovoj državi. Pravi smo majstori improvizacije i snalaženja, uvijek nađemo način, a to nas na kraju čini jačim i kvalitetnijim. Sve dok se osjeti progresivnost u našem bendu, znamo da je to pravi put koji treba da slijedim", istakao je Solaković.

Solakoviću je lično najzahtjevnije uspjeti svaki detalj predstaviti i uraditi kako treba, sve je to skup raznih poslova koje treba kvalitetno odraditi.

"Od samog početka kreiranja, do snimanja i produkcije, pa do promocije materijala, svaki od ovih poslova mora biti uspješno odrađen da bi na kraju cjelina bila kvalitetna. A kada stvaramo djela, po mom mišljenju, najvažnije je biti iskren prije svega sa sobom, znači pokušati stvarati iskreno, a to znači ne glumiti nekoga i oponašati, već stvarati ono što voliš i onako kako misliš da treba, samo sebe treba slušati", pojasnio je Solaković za naš medij.

Solaković je mišljenja da alternativna scena u našoj državi ne postoji, postoje samo pojedinci koji se snalaze na sve strane.

"Kod nas ima jako malo ljudi koje ovakav oblik muzike interesuje, jako brzo se istroši publika. Bendovi se onda trude probiti dalje, ali onda dođu do, po mom mišljenju, najveće prepreke, a to je kako finansirati turneje, a i zašto bi festivali i klubovi platili bendu koji nije toliko poznat, pa se radi na karte kao ogromni rizik. Svi alternativni bendovi u regionu koji su nešto značajnije napravili su dobili vjetar u leđa prije svega od svog grada, svoje lokalne publike i scene, a gradovi poput Beograda, Novog Sada, Zagreba itd. imaju poprilično razvijenu alternativnu scenu, pa se mnogi bendovi uspiju i probiti", rekao je Solaković.

Objasnio je da BiH nije nikada imala razvijenu alternativnu kulturu, a ono po čemu smo bili prije rata poznati je sarajevska pop-rok škola, dok je jedini momenat kada se u Sarajevu nazirala alternativna scena taj period tokom rata, kada je bilo najviše alternativnih autorskih bendova ikada.

"Postoji jedan fenomen koji sam primijetio, a to je da su se ovi što rade šund i kič počeli smatrati i nazivati alternativcima i umjetnicima, to je veoma opasno, na taj način se totalno krive vrijednosti i poništava zdrav razum, to je na nivou kao da te neko ubjeđuje da su jabuke kruške", istakao je Solaković.

Za kraj, Solaković je zaključio da je njihov novi spot eksperimentalnog karaktera koji on sam snima VHS kamerom, dok je ideja da spot bude neka vrsta kolaža, drugačiji od svega što se može kod nas vidjeti.