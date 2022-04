"Dubioza kolektiv" 17. juna na Kastelu

Muzika popularnog bh. benda "Dubioza Kolektiv" čuće se 17. juna na tvrđavi Kastel, kada će ovaj muzički sastav održati samostalni koncert pred banjalučkom publikom.

Najuspješnija muzička senzacija naše regije, kako mnogi popularno nazivaju momke iz "Dubioza Kolektiva", još jednom će predstaviti svoje hitove poput pjesama "Kažu", "Volio Bih", "Walter", "Kokuz", "Blam" i mnoge drugi, a prema riječima organizatora ovog koncerta, OK team i Prorent uz podršku generalnog sponzora, kompanije m:tel, ovim događajem nastavljaju već započetu koncertnu sezonu u gradu na Vrbasu.

"Njihovi nastupi uvijek donose posebnu energiju, koju već u samom startu prenose na publiku, te od prvog do poslednjeg takta atmosfera na njihovim koncertima je ona koja se dugo pamti, i o kojoj se dugo priča", napisano je u saopštenju.

Momci iz benda posebni su po svojoj enegiji, tekstovima i muzici koja predstavlja svojevrsnu kombinaciju ska, punk-a, reggae-a, elektronike, hip-hopa uz primjese balkanskih tonova. Njihova popularnost ogromna je ne samo na prostoru naše regije, već i Evrope i svijeta, gdje su vrlo često prisutni na turnejama, i ma gdje god nastupili, za svaki njihov koncert traži se ulaznica više. Publika širom svijeta prepoznala ih kao "must see live act", a od prvog albuma objavljenog 2004. godine, istomenog naziva, kao i naziv benda "Dubioza Kolektiv", preko EP "Open Wide", "Dubnamite", "Firma Ilegal", "5 do 12", "Wild Wild East", koji ih je lansirao na međunarodnu muzičku scenu, te "Apsurdistan", "Happy Machine", "Pjesmice za djecu i odrasle", "#fakenews", momci iz benda su nizali samo hitove koji su suvereno vladali na top listama u zemlji i regiji.

Pronalazili su put do inostrane publike među kojom su stvorili veliku bazu fanova iz cijeloga svijeta koja ih prati na svim njihovim nastupima, te vrlo često zbog svog omiljenog benda dolazi i na drugi kontinent.

Ulaznice za ovaj događaj po cijeni od 15.00 KM u prodaji su putem online prodajnog sistema www.gigstix.ba kao i putem "Gigstix" prodajne mreže u svim većim gradovima u BiH.