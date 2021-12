Frenk Sinatra, šoumen zavodljivog baršunastog glasa

Kakva formula za uspjeh? Nikad je nisam imao, tako da ne bih mogao reći koji je glavni sastojak. Mislim da svako ko je uspješan u ovom poslu ima jedan zajednički sastojak - talent koji nam je Bog dao. Ostalo zavisi od toga kako ćete ga upotrijebiti, kazao je svojevremeno slavni Frenk Sinatra.

A on je svoj talenat iskoristio. Magično lepršavi i baršunasti glas koji podsjeća na praznike, na ljubavne zanose i čežnje za susretima, pogledima i dodirima, bio je glas Frenka Sinatre, čije pjesme su i godinama nakon njegove smrti među najslušanijim numerama širom svijeta.

Američki pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla, koji je svjetsku slavu stekao hitovima "Strangers in the Night" i "New York, New York", rođen je u decembru prije 106 godina, a ono što je iza sebe ostavio živjeće još dugo.

Djetinjstvo i prvi posao

Frensis Albert Sinatra rođen je 12. decembra 1915. godine u Hobokenu kao sin jedinac roditelja Italijana, Entonija i Natalije, koji su ga od malih nogu prilično razmazili. S petnaest godina je napustio srednju školu sa željom da postane sportski novinar. Novinarsku karijeru započeo je kao vozač kamiona za novine "New Jersey Observer", a kasnije je počeo da radi u redakciji. Nedostatak obrazovanja pravio mu je veliki problem, pošto su urednici smatrali da običan radnik ne može da bude i novinar. S vremenom je i sam shvatio da mu je to životni hendikep, pa je upisao večernju novinarsku školu - učio je engleski jezik, daktilografiju i hvatanje bilješki. Trud se isplatio i dobio je posao, ali život ga je odveo na drugu stranu. Muzikom je počeo da se bavi u ranoj mladosti. Nije znao note i nije imao muzičko obrazovanje, ali je imao savršen sluh i osjećaj za ritam.

Početak karijere

Kako bi natjerao ljude da ga slušaju nastupao je na lokalnim takmičenjima amatera, gdje su nagrade bile 10 dolara ili set posuđa. Nakon nekoliko kraćih pjevačkih angažmana, 1939. godine na jednoj je zabavi Sinatri prišao veliki Tomi Dorsi i upitao ga da li je zainteresovan za mjesto pjevača u njegovom bendu, na šta je Sinatra oduševljeno odgovorio kako već godinama pokušava pjevati kao što on svira trombon. Tako je započela vrlo plodna trogodišnja saradnja, tokom koje će si Sinatra osigurati hordu obožavalaca, što mu je kasnije i omogućilo prelazak u solo vode. Jedini, ali ne beznačajan, problem koji su imali bio je ugovor, koji je bio nepovoljan za Frenka - naime, od ukupne zarade morao je 35 odsto da daje Dorsiju.

Kao veliki patriota Sinatra je htio služiti domovini, ali u vojsku nije primljen zbog probušene bubne opne koju je zaradio tokom jedne tuče.

Paralelno s izgradnjom muzičke karijere počeo je da obilazi i filmske studije nadajući se nekoj ulozi koja bi ga proslavila. Tada je već bio u braku s Nensi Barbato, svojom ljubavlju iz djetinjstva, koja je takođe bila pjevačica. S njom je otpjevao i čuveni hit "Something Stupid". U braku su dobili troje djece - Frenka Džuniora, Nensi i Tinu.

Povezanost s mafijom

Od početka karijere pričalo se o Frenkovoj povezanosti s mafijom, tačnije s Lakijem Lučanom, legendarnim mafijaškim bosom koji je kasnije protjeran iz Sjedinjenih Američkih Država. Zahvaljujući prijateljima iz podzemlja, 1943. godine uspio je da raskine, po njega nepovoljan, ugovor s Dorsijem - mafijaš Vili Moreti upao je u garderobu i Dorsiju uperio pištolj u glavu.

U novembru 1946. godine Izdavačka kuća "Columbia Records" objavljivala je jednu Sinatrinu ploču mjesečno, a još je fascinantnije to da su se u to vrijeme njegove ploče prodavale u 10 miliona primjeraka godišnje, pa ga je tako agencija za mlade talente koja se brinula za njegovu promociju reklamirala sloganom "The voice that thrilled millions", a novinari su mu u to vrijeme dali, danas opštepoznati, nadimak The Voice, odnosno Glas. Pjevao je mirnim, fleksibilnim baritonom i s ležerno prebačenim mantilom preko ramena, a često se na binu penjao s pićem u ruci.

Žene, zabava i piće

"Alkohol je najgori čovjekov neprijatelj, ali Biblija propovijeda da treba da volimo svoje neprijatelje", govorio je Sinatra, čija je omiljena zdravica bila: "Da poživite do stote i da posljednji glas koji čujete bude moj".

Da slava dolazi i prolazi slavni pjevač osjetio je već u kasnim četrdesetim godinama prošlog vijeka, kada mu je krenulo nizbrdo. Karijera mu se raspadala, a brak s Nensi Barbato bio je na klimavim nogama zbog njegove veze s Avom Gardner - njihova veza objavljena je u medijima samo sedam dana nakon Frenkovog razvoda od prve supruge, a 1951. godine uslijedilo je i vjenčanje muzičara i glumice. Međutim, on je za Nensi ostao najveća ljubav jer je nakon njega odlučila da se više nikada neće udavati.

Zbog Gardnerove dobio "Oscara"?

Buran brak Ave i Frenka trajao je dvije godine, ali on je dugo nakon razvoda držao njenu fotografiju na noćnom ormariću. Navodno, baš ona mu je osigurala sporednu ulogu u filmu "Odavde do vječnosti", jednom od 58 filmova u kojima je glumio, a koja mu je donijela "Oscara". S druge strane, priča se da je i za to zaslužna njegova veza s mafijom. Jedna od teorija zavjere govori da je tim događajem inspirisana scena u filmu "Kum" kad Robert Duval razgovara s filmskim producentom koji se sljedećeg jutra budi u krevetu s odsječenom konjskom glavom pored sebe, nakon čega osrednji pjevač dobija ulogu koja mu spasava karijeru.

Nakon razvoda od Ave Gardner pokušao je da sebi oduzme život. Zbog psihičke krize jedno vrijeme čak i nije bio u stanju da pjeva, ali nakon oporavka zvuk njegovog glasa dobio je potpuno drugu dimenziju. Noćima je Sinatra ludovao u Las Vegasu zajedno s Dinom Martinom i Semijem Dejvisom, a u to vrijeme govorilo se o njegovim ljubavnim vezama s Natali Vud i Loren Bekol.

Otmica sina i propast trećeg braka

Iako je vodio buran život, Frenk je bio izuzetno vezan za svoju djecu, te je 1963. godine proživio veliki stres kada je otet njegov sin Frenk Džunior. Otmičari su insistirali da ih za dogovor o otkupnini zove s javne govornice, a tokom jednog razgovora ponestalo mu je novčića, zbog čega je pomislio da je izgubio sina. Međutim, dobio je drugu priliku i otkupninu platio 250.000 dolara.

Treći brak s trideset godina mlađom Miom Farou nakratko ga je podmladio, ali je okončan nakon svega 16 mjeseci. Razlog za razvod navodno je bio taj što je odbila da s njim glumi u filmu "Detektiv" pa joj je on na set donio papire za razvod.

S Barbarom pronašao mir

Uprkos osporavanjima zbog povezanosti s mafijom, Frenkov status zavodnika samo je dobijao na cijeni. Zbog toga je odlučio da četvrti put stane pred oltar i to s Barbarom Marks. Uz nju se smirio i proveli su 22 godine zajedno - sve do njegove smrti. S druge strane, ona je zbog njega prešla u katoličku vjeru, a jedini skandal za vrijeme njihovog zajedničkog života jeste onaj kada je glumica Eva Bartok objavila da je njena kćerka Dina, rođena u braku s Kurtom Jirgensom, zapravo Sinatrina. Pjevač nikada nije priznao očinstvo.

Smrt i zaostavština

Posljednje riječi koje je Sinatra izgovorio bile su: "Gubim se..." Preminuo je od posljedica srčanog udara u Los Anđelesu 14. maja 1998. godine. Dan nakon njegove sahrane najveći hoteli i kockarnice prigušili su svjetla, a njujorški Empire State Building svijetlio je u plavoj boji njemu u čast - naime, jedan od brojnih nadimaka koje je imao bio je i Blue Eyes.

Tokom karijere bio je nenadmašan, snimio je 59 studijskih albuma i 297 singlova. Bio je otjelovljenje američkog šoumena, ali i kontroverzna ličnost van pozornice, jedan od najuspješnijih muzičara i jedan od muzičara s najvećom prodajom albuma ikada. Bio je originalna pop zvijezda, čovjek koji je započeo stvaranje koncept albuma, bio je ikona stila, sa srcem u rukavima, spreman da u svakom trenu na svoj način pokaže emocije i dijeli ih s publikom. Sinatrine pjesme i dalje žive, a kako je njegov prijatelj Toni Benet rekao: "Najveći nas je napustio, ali njegov će glas zauvijek živjeti."

Citati

* Trebalo bi da imam doktorat na temu žena, ali istina je da sam na tom ispitu pao puno puta. Volim žene. Divim im se. Ali ih, kao i većina muškaraca, ne razumijem.

* Las Vegas je jedino mjesto gdje novac zaista progovara. Kaže ti: Zbogom!

* Što god je rečeno lično o meni je nevažno. Kada pjevam, vjerujem. Iskren sam.

* Živjeću dok ne umrem.

* Ogroman uspjeh je najbolja osveta.

* Ukoliko posjeduješ nešto što ne želiš dati, tada to ne posjeduješ. To posjeduje tebe.

* Moraš biti na lopti od minuta kad staneš pod reflektore. Moraš tačno znati šta radiš svake sekunde na sceni, u suprotnom nastup odlazi ravno u kupatilo. Sve je gotovo! Laku noć.