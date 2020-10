Muzičari neće preživjeti novo "sjedenje kod kuće"

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske donio je nove mjere zaštite od virusa korona koje su stupile na snagu od danas, a podrazumijevaju stroža pravila ponašanja za naše sugrađane. Nošenje maski i na otvorenom, držanje fizičke distance i zabrana okupljanja postali su dio svakodnevice.

Ipak, nove mjere koje treba da zaštite zdravlje ljudi, direktno su ugrozile egzistenciju onih koji žive od okupljanja, slavlja i druženja. Muzičari koji su za život zarađivali nastupima u kafićima, klubovima i restoranima, od juče više nemaju pravo na rad, a ova odluka je direktno uticala na njihovu egzistenciju.

Jedan od njih je i banjalučki muzičar Andrej Pucarević, koji je još u prvom talasu pandemije u martu, vedrog duha priređivao besplatne online svirke za svoje sugrađane i na taj način činio svima težak period bar malo lakšim. Danas Andrej kaže da je potrošio svoju ušteđevinu i da mu posebno teško pada to što njega i njegove kolege smatraju "opasnim" po zdravlje ljudi.

"Od marta sam dao sve od sebe što sam mogao da pomognem mojim sugrađanima i svim divnim ljudima koji me prate da se ne osjećaju loše, da se ne prepuste osjećaju bespomoćnosti, straha i da ne budu depresivni tako što sam dva puta sedmično imao online koncerte puna tri mjeseca. Sve to radio sam od srca i potpuno besplatno, vjerujući medijima da ova pandemija ne može trajati duže od ljeta", prisjetio se Andrej.

Dodaje da je po otvaranju kafića radio poštujući mjere kriznih štabova.

"Za ovih sedam mjeseci potpuno sam potrošio svoju ličnu ušteđevinu čekajući da konačno dođe vraćanje u normalne tokove života. Sada, kad čujem da se od apsolutno svih djelatnosti zabranjuje rad samo nama koji živimo od živih nastupa, nemam komentar", kazuje Pucarević i dodaje da je njemu i njegovim kolegama direktno ugrožena životna egzistencija te da nema nikakvu ideju ili rješenje šta da radi i kako da preživi još jednu turu "sjedenja kod kuće".

"Još je tužnije jer je naša profesija i moja jedina ljubav i strast u životu - muzika, doživljena kao prijetnja i glavni način prenosa virusa", naglasio je Andrej.

Sa Pucarevićem se slaže i poznati muzičar Arsen Čarkić, koji ističe da lično poznaje više od 30 porodica čiji je jedini izvor primanja to što se glava porodice bavi živim muzičkim nastupima i ti ljudi već pola godine žive na ivici egzistencije.

"Muzičari već dolaze u situaciju da nemaju više od koga ni da pozajme, a i ako pozajme, šta mogu reći - kada će da vrate dugove? Vlade nekih evropskih država su takvim ljudima dodijelile određena novčana sredstva kao kompenzaciju dok traje lockdown. Strašno sam tužan, strašno sam razočaran, teško mi pada sve ovo, plače mi se, eto", rekao je Čarkić.

Ovaj muzičar je takođe ukazao i na velike nelogičnosti kada su u pitanju nove mjere zbog kojih su on i kolege ugroženi.

"Svođenje svih živih nastupa, bio to jedan čovjek na akustičnoj gitari ili čitav veliki orkestar, na istu mjeru i iste 'sankcije' je zaista apsolutno van pameti! Primjera radi, to znači da, ako imate dovoljno veliku kvadraturu, tu može biti 300 'distanciranih' gostiju, a ako DJ prosto pušta pjesme sa laptopa, to je sve 'epidemiološki bezopasno'. Plače mi se od količine uopštenosti i podvođenja čitave muzike, ljudskih života i sudbina pod tako uopštene 'mjere'", rekao je Čarkić.

Pjevačica iz Bihaća Lejla Handukić, koja posljednjih godina radi i živi od muzike u Banjaluci, ističe da je život posvetila, kako studiranju klavira, tako i pjevanju, i dodaje da nove odluke nikako nisu dobre za muzičare, kao i za njihove kolege u ugostiteljstvu.

"Klubovi su zatvoreni od početka pandemije, u kafićima i pabovima ograničen je broj prisutnih, na svirkama naročito, što umanjuje šanse i za održavanje istih s obzirom na to da manji broj prisutnih znači i duplo manju zaradu, dok se na predizbornim skupovima okuplja više ljudi, bez maski, rastojanja i poštivanja ikakvih pravila", rekla je Handukićeva.

Pjevačica je dodala da je nekoliko mjeseci nerada dovelo do velikih dugova i kašnjenja u plaćanju osnovnih životnih potreba i računa.

"Mogu samo da budem zahvalna na tome što i dalje imam porodicu na koju mogu da se oslonim finansijski i od koje mogu da očekujem pomoć, iako mi je teško da se vratim na 'njihovu kašiku' s obzirom na to da se zadnjih godina finansiram sama. Mnoge kolege to, nažalost, ne mogu. Stariji su, žive čitav život od svirke, imaju porodice i ružno je da ih iko krivi što su odabrali da rade baš to, niko nije mogao ni pomisliti da će nas snaći ovo", zaključila je Handukićeva.

Pjevačica je dodala da su pojedine kolege našle izvor prihoda u nekim drugim poslovima, ali da je taj broj zanemariv.

"Zamislite jednu porodicu gdje su otac ili majka, ili oboje muzičari, glumci, imaju djecu i sada nemaju posla, i kad kažem muzičari i glumci, ne mislim na ljude koji zarađuju desetine hiljada po nastupu. Mislim na nas koji smo tu da vam izađemo u susret kad treba, otpjevamo i sviramo nešto što inače ne sviramo i ne pjevamo, ali to uradimo da uljepšamo veče vama", dodala je Handukićeva.

Pjevačica kaže da država nije dovoljno uređena da bi se mogle sprovoditi ovakve mjere te da je neophodno da stane u odbranu onih koji su činili slavlja veselijim.

"Ovakve mjere može da uvede jedna uređena evropska država koja će sve radnike koji ostanu bez posla moći da zbrine i obezbijedi. Mi nismo takva država, a bojim se da nikada nećemo ni biti. Ekonomija nam je svakako u raspadu i dalje vučemo repove iz rata koji se završio prije 25 godina, a od ovoga se, plašim se, nećemo moći oporaviti. Naravno da se brinem za zdravlje svojih sugrađana, ali sam sigurna da mora postojati i drugi način rješavanja ovog problema", zaključila je Handukićeva.