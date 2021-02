Premijera predstave "Djevojčica i drvo" večeras u DP RS

BANJALUKA - Dječja predstava "Djevojčica i drvo" premijerno će biti predstavljena večeras od 18 časova u Dječijem pozorištu RS.

Predstava je rađena po tekstu savremenog dramskog pisca Selme Parisi, a režiju potpisuje njen otac i istaknuti umjetnik Zijah Sokolović. Za muzički dio predstave zadužen je dobro poznati kompozitor Dragoljub Ilić, a svoj doprinos u scenografiji i kostimima dala je Berina Šuščević. U predstavi likove oživljavaju već poznata lica DP RS, među kojima su Đurđa Babić, Đorđe Janković, Snežana Milidrag, Saša Terzić, Dragan Vučić, Dragan Banjac i Dragana Ilić.

"Ovo je tekst o najstarijem stablu na svijetu kojeg djevojčica spasava. Radi se o modernoj bajci koja je u obliku bajke, ali zapravo proizlazi iz stvarnosti. Takve stvari su danas bitne i veselim se da će ta poruka doći do što većeg broja djece", rekla je autorka teksta Selma Parisi.

Saradnja oca i kćerke je rezultirala predstavom koja će dugo radovati i podučavati naše najmlađe.

"Kada radimo u pozorištu za djecu, uvijek gledamo da djeci prikažemo bajke da se ne bi šokirali od stvarnosti. Taj način bajkovitosti se zadržao kao tradicija i vrlo je malo predstava koje odudaraju od te tradicije. Ovo je bajka o tome da li može djevojčica da spasi jedno drvo, a drvo je nešto što nam daje dušu i tijelo, i ne samo ona, nego svi mladi ljudi", izjavio je Zijah Sokolović.

On je dodao da ova predstava ima optimizam i želju, a to je da prvenstveno djeca i njihovi roditelji shvate da mogu da promijene ovaj svijet i mogu da spase to jedno drvo.

"Ako svako od nas spasi po jedno drvo, bilo da je to duša ili tijelo, mi imamo svijetlu budućnost i ja se nadam da će to djeca u ovoj predstavi prepoznati", naglasio je Sokolović.

Kompozitor muzike za ovu predstavu Dragoljub Ilić objasnio je koliko mu znači što je dio jednog ovako važnog projekta za sve.

"Ovaj projekat je iz mene izvukao stvaralački maksimum, koji sam negde priželjkivao. Ono što je meni ostalo u pamćenju jeste da ovo nije samo predstava za decu i da decu nikako ne smemo da potcenjujemo. To mi je bila sve vreme ideja i vodilja kako da se ja postavim prema ovoj predstavi. Ovo je vrlo slojevita predstava, i kao takva iziskuje i atipičan pristup i u muzičkom smislu", pojasnio je Ilić.

Glumica Đurđa Vukašinović Babić kazala je da joj je čast što je imala priliku da sarađuje s ovakvim imenima, kao i da je u predstavu uloženo mnogo truda i rada.

"Predstava je vrlo poučna i govori o životu. Voljela bih da se više ljudi uključi u ovu temu i problematiku. Nadam se da ćemo doprijeti do publike. Moramo svi zajedno da pročačkamo ispod površine, da se vratimo sebi i suštini kao i djevojčica koja dolazi iz tog užurbanog svijeta i zatiče se u prirodi. Mi kao pozorište moramo da podstičemo publiku da što veći broj ljudi pogleda ovu predstavu", izjavila je Vukašinović Babićeva.