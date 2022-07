Izložba Muzeja ratnog djetinjstva otvorena u Bihaću

Izložba Muzeja ratnog djetinjstva (MRD) koja daje uvid u lična iskustva djece iz BiH, Ukrajine, Afganistana, Iraka, Palestine, Sirije, Hrvatske, Kosova i Eritreje otvorena je sinoć u Bihaću.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratile izvršna direktorica Muzeja ratnog djetinjstva Amina Krvavac i šefica misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Laura Lungarotti.

Krvavac je istakla da je na izložbi predstavljen mali dio kolekcije Muzeja ratnog djetinjstva koja danas broji više hiljada eksponata.

"Željeli bismo ovom izložbom i našim radom općenito dati glas djeci i mladima i saznati što više o iskustvima i potrebama djece iz ratom pogođenih područja. Također, želimo podići svijest o tome da svi možemo i moramo raditi na izgradnji i jačanju mira, na izgradnji i jačanju dijaloga i povjerenja u društvu, kao i na izgradnji empatije i razbijanju straha od drugog i drugačijeg", zaključila je Krvavac, te se zahvalila partnerima izložbe i svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.

Laura Lungarotti izrazila je zadovoljstvo što izložba MRD-a gostuje u Bihaću prvi put i pozvala sve da pažljivo čitaju izložene priče kako bi razumjeli iskustva o kojima govore, sagledavajući ih iz šire perspektive djetinjstva obilježenog ratom, ali i očima migranata.

"Otvaranje ove izložbe dio je naših napora da povežemo lokalnu zajednicu i ljude u pokretu. Migracije ne treba posmatrati kao problem, one su dio naše svakodnevnice, a kao što neki od izloženih predmeta pokazuju dio su iskustva i ljudi iz BiH", rekla je Lungarotti, dodavši da svi možemo i trebamo raditi na stvaranju okruženja koje je pozitivno i prihvatajuće za sve.

Zainteresovani će izložbu moći pogledati u prostorijama omladinskog centra "Ideja" do 10. jula, u terminu od 10 do 13 h, te od 17 do 21 h. Ulaz na izložbu je besplatan.