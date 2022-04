Izložba o savremenoj umjetnosti Angole otvorena u Beogradu

BEOGRAD - Izložba "Reflect #2 - fragmenti, fragilnosti, sećanja - Savremena umetnost Angole" otvorena je u srijedu uveče u Muzeju afričke umetnosti (MAU) u Beogradu, u prisustvu ambasadora Angole Alcina Izata da Konsejsaoa.

Govoreći na svečanosti u ispunjenom MAU, De Konsejsao je istakao da se izložba dešava zahvaljujući inicijativi ambasadora Srbije u Angoli Miloša Perišića, dodavši da je sada "diplomatska strana kulture u rukama" deset predstavljenih angolanskih umjetnika, od kojih su otvaranju prisustvovali Osvaldo Fereira i Kristijano Mangovo.

Izložba, koja traje do 31. avgusta i koju su pripremili kustosi Emilia Epštajn, Ana Knežević, Grasa Rodrigez i Sonja Ribeiro, u MAU prvi put srpskoj javnosti predstavlja radove umjetnika kakvi su Pedro Pires, Luiš Damjao, Francisko Vidal, Nelo Tešeira, Žanuario Žano, Alide Rodrigez, Ana Silva, Eri Klaver, Fereira i Mangovo.

Kneževićeva je rekla da su izložene slike, instalacije, kao i "redimejd" predmeti, poput plastičnih posuda i kanti za naftu, od kojih je nekoliko sada uključeno i u stalnu postavku MAU.

Prema njenim rečima, umjetnici se u svojim radovima dotiču raznih tema kao što su repatrijacija i restitucija afričkih predmeta u zemlje iz kojih su potekli, pitanja urbanističkog haosa, svakodnevice ili lična, ženska osjećanja i uloge u porodici i braku.

"Reflect #2" je dio platforme za predstavljanje afričkih umjetnika koji u ovom, drugom po redu izdanju, MAU realizuje u saradnji sa galerijom "This is not a white cube" sa sjedištima u Luandi i Lisabonu.

U svom obraćanju prisutnima predstavnica pomenute galerije Ribeiro istakla je da predstavljeni umjetnici nude jedinstveno viđenje savremenog svijeta i doprinose globalnom dijalogu, "dekolonizaciji misli i potvrdi načela multikulturalizma i raznolikosti".