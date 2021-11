Izložbe "FotoBiH" i Salon fotografije: Domaći autori dostigli svjetske standarde

BANJALUKA - Petnaesti Međunarodni salon fotografije "Banjaluka 2021" i izložba bh. fotografije "FotoBiH 2021" otvorene su u Velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci.

Prema riječima Dragana Prole, organizatora ovih izložbi, banjalučki salon fotografije je najpoznatiji salon fotografije u regionu i najveća fotografska manifestacija u BiH, a sve se dešava u organizaciji Univerzitetskog foto-kino kluba Banjaluka. Kako kaže, to je izložba printanih fotografija, a ove godine je raspisan konkurs u maju, dok se odazvalo čak 250 autora sa 2.500 fotografija iz 54 zemalja.

Dragan Prole

"Autori su slali fotografije na četiri teme: slobodna kolor, slobodna crno-bijela, tema život, tj. life, po čemu je ova izložba i poprilično poznata, kao i tema travel, odnosno putovanja. Izložba je otvorena do kraja mjeseca, a ovaj put smo odlučili da napravimo drugačiju priču, pola izložbe su djela domaćih autora, a pola međunarodnih. Tu možemo da vidimo gdje smo danas u odnosu na svjetske autore fotografije, a u posljednjih nekoliko godina naši autori su i te kako prepoznati širom svijeta, naročito članovi našeg kluba, koji je i najveći ovdje", rekao je Prole za "Nezavisne".

Prole je naglasio da je generalno posjećenost godinama jako dobra, sve izložbe fotografija ovog kluba su izrazito posjećene i prepoznate pred domaćom, a i svjetskom publikom, kao i autorima.

"Držimo škole fotografije, kurseve, mogu da kažem da smo prosto generacijski pokrenuli priču i imamo svoju odnjegovanu publiku. Prošle godine smo zbog virusa korona morali da redukujemo izložbu, ali eto, prilagođavamo se i opstajemo", pojasnio je Prole.

Ahmet Rešidović (BiH)

Univerzitetski foto-kino klub je osnovan 1977. godine, a aktivnosti kluba su usmjerene na popularizaciju fotografije uopšte, sa posebnim akcentom na kreativnoj izlagačkoj fotografiji.

"U posljednih deset godina mi smo najuspješniji klub u BiH, jedan od najuspješnijih u regionu, a prema zadnjim pokazateljima, nalazimo se među pet evropskih najboljih klubova. Imamo trideset aktivnih članova koji su stvarali na domaćoj, a i stranoj sceni. Međutim, naša suština je da razvijamo tu fotografiju jednog datog trenutka, bez mnogo dodatne obrade i manipulacije", pojasnio on. Kako kaže, uvijek imaju planove za budućnost, a u skorije vrijeme očekuje ih mnogo zanimljivog posla i izložbi.

Yu Ling Ho (Tajvan)

"Naš sljedeći plan je već u pripremi, a autori će nam slati već printane fotografije na našu adresu. Kvalitet fotografije, podloge, sve to pokazuje koliko je autoru stalo do svoje fotografije, a to će nam dati i određeno šarenilo jer će učestvovati ljudi širom svijeta i samim tim izložba će dobiti novi ton. Izložba će biti postavljena krajem januara, takođe u Banskom dvoru, nadamo se", objasnio je Prole.

Za kraj, Prole je naglasio da je suština cijele ove kompletno sjajno odrađene priče izvanredni prostor Banskog dvora, koji je dao svoj pečat cijeloj ideji.

"Vjerujte mi, autori širom svijeta su to prepoznali. Mi poslije svakog otvaranja napravimo galeriju sa otvaranja i oni mogu da vide u kakvom prostoru se to odvija, kakva je posjeta i kako je sve izgledalo. Mnogo nam to znači", zaključio je Prole.