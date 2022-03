Napuljski umjetnik posvetio mural Dostojevskom

Napuljski umjetnik "Džorit" (Jorit), u znak protesta zbog cenzure ruske kulture, naslikao je veliki mural klasika kljiževnosti Fjodora Dostojevsog.

Bijesan zbog odluke milanskog univerziteta da zatvori naučni kurs o Dostojevskom zbog ruske intervencije u Ukrajini, napuljski umjetnik posvetio je veliki mural piscu "Zločina i kazne", "Braće Karamazovi" i drugih velikih romana, prenosi "Raša tudej".

"Džorit" navodi da mnogi Italijani osuđuju postupak milanskog univerziteta, čija je uprava povukla tu odluku nakon negativnih reakcija u javnosti.

Za napuljskog umjetnika to je bila inspiracija da naslika mural.

Mural je baziran na portretu Dostojevskog, koji je 1872. godine naslikao Vasilij Petrov.

Veliki mural je naslikan na uglu zida Tehničke škole "Augusto Riđi".

In Naples, a portrait of #Dostoevsky was painted on the walls of the local university, as a sign of the fight against the growing #Russophobia in #Italy#UkraineWar #Ukraine #Russia #War #Украи́на #Россия #Italia pic.twitter.com/DueusxXXEc