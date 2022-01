Nov način odabira sadržaja u prijedorskoj galeriji

PRIJEDOR - Konkurs za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti likovnih umjetnosti za 2022. godinu raspisala je Galerija "Sreten Stojanović" iz Prijedora, a on će trajati do 3. februara.

Svi zainteresovani dužni su da dostave biografiju autora, profesionalnu i ličnu, prijedlog izložbe, 10 do 15 fotografija radova koji bi bili izloženi (uz naziv, tehniku, dimenzije i godinu nastanka, u elektronskoj formi) te katalog sa posljednje izložbe u štampanoj ili elektronskoj formi.

Aleksandar Drinić, vršilac dužnosti direktora ove galerije, kaže da se prvi put na ovaj način pravi izbor stvaralaca koji će imati priliku da izlažu u toj javnoj ustanovi te da će o konkursnim prijavama odlučivati Umjetnički savjet koji čine Željka Pajić, Branislav Kecman i Milica Vukojević.

"To je prvi saziv ovog novoustanovljenog stručnog tijela i imenovan je na period od godinu dana. Poslije ćemo možda taj mandat produžiti na dvije godine", rekao je Drinić podsjećajući da je prije pandemije ova galerija organizovala 10 do 12 izložbi godišnje. On je dodao da su za tekuću godinu planirani festival crteža i muzike, bijenalna izložba radova malog formata u organizaciji Muzeja Kozare i izložbe radova dvoje najboljih studenata banjalučke Akademije umjetnosti.

"Osim tih redovnih aktivnosti, organizovaćemo izložbe na osnovu ovog konkursa. Koliko će ih biti zavisi i od odziva. Mi se nadamo da će to biti što veći broj kvalitetnih autora i, bude li se tako i desilo, moguće je da ćemo i ustaljeni period od oko mjesec dana po izložbi smanjiti na možda tri sedmice i otvoriti tako prostor za više izlagača", naveo je Drinić.

On najavljuje da će poslije ovog konkursa biti raspisan i konkurs za književne stvaraoce za period od pola godine.

"To je, takođe, nov način odabira sadržaja koji će se predstavljati u ovoj javnoj ustanovi i svjesni smo da treba vremena da se autori naviknu na to, da se prijavljuju, da znaju za tu mogućnost da imaju pristup. Što se tiče muzičkih sadržaja, njih ćemo i dalje raditi po pozivu", jasan je Drinić.

Konkurs za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti likovnih umjetnosti za 2022. godinu dostupan je na stranici ove galerije galerijaprijedor.com i na Facebook stranici ove javne ustanove, a rezultati konkursa biće objavljeni 13. februara u 12 časova.

Trenutno je u Galeriji "Sreten Stojanović" postavljena izložba grafike Dimitrija Stankovića, a publika postavku ima priliku da pogleda do 24. januara.