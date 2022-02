Otvorena izložba fotografija o vladici Atanasiju

TREBINJE - U Trebinju je večeras otvorena izložba fotografija o blaženopočivšem vladici zahumsko-hercegovačkom i primorskom Atanasiju pod nazivom "Tvoje od Tvojih", u okviru obilježavanja godišnjice upokojenja vladike Atanasija, koji je bio prebogata riznica duhovnog i svakog drugog života.

Autor izložbe, koja je otvorena u Galeriji Kulturnog centra, sabrat manastira Tvrdoš jeromonah Teofil Petrović rekao je novinarima da izložbu čine crno-bijele fotografije na kojima je prikazan život vladike Atanasija Jevtića do vladičanstva, zatim fotografije tokom njegovog ustoličenja u Banatu i Hercegovini, do fotografija koje su veoma raznovrsne i predstavljaju svakodnevni život vladike Atanasija nakon hirotonije u Trebinju.

"Zamisao je bila da crno bijelim fotografijama prikažemo period njegovog život do vladičanstva. Posebno je to što imamo šest žitijskih fotografija, koje su kao ikone. Prikazani su razni periodi njegovog života sa mnogim ljudima i teškom mukom smo izdvojili ove fotografije, pola toga nije ni skenirano još uvijek. Vladika je bio prebogata riznica duhovnog i svakog drugog života i on je mnogo značio u životima svih nas", rekao je jeromonah Teofil.

Episkop diseldorfski i njemački Grigorije, govoreći o vladici Atanasiju, istakao je da se 1992. godine na Vidovdan susrela jedna nevjerovatna ljudska energija sa energijom zemlje i prostora.

"To je, što kaže NJegoš, našlo iskru u plamenu i onda se zapalila vatra, a ostalo sve znamo", dodao je episkop Grigorije.

Đakon Branislav Rajković rekao je novinarima da će se Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska večerašnjom izložbom fotografija, ali i tokom naredna dva dana prisjetiti života vladike Atanasija i u Hercegovini, ali i kroz druge prostore koji su obilježili njegov život.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je vladika Atanasije bio dio pravoslavne zemlje Hercegove, te da je sasvim očekivano da se i narod saživio sa vladikom na poseban i blizak način, čovjekom koji je u najtežim ratnim godinama došao u Hercegovinu da propovijeda vjeru.

"Narod Trebinja i Hercegovine zahvalan mu je na svakoj molitvi, miloj i blagoj riječi, ali i na svakom prekoru, znajući da je vladika zaživota sve činio u najboljoj namjeri za dobrobit i duhovno blagostanje našeg naroda i zajednice, a posebno djece, njegove `mutave vojske`", rekao je Ćurić.

Vladika zapadno-američki Maksim rekao je da je vladika Atanasije cijenio svaki otisak i zapis ljepote Tvorca, pa samim tim i fotografiju.

"Fotografiju je smatrao za pomoćno sredstvo da se uhvati svetlost i otkrije Božije udvaranje čovjeku: Bog se udvara čovjeku kroz prirodu, znao je da kaže", rekao je vladika Maksim.

Izložba će biti otvorena u narednih 15 dana.