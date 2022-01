Učenici obišli lokacije iz "Pirata s Kariba" i "Hobita"

DOBOJ - Fotograf Mladen Blagojević izložbom fotografija poveo je učenike Ekonomske škole na virtuelno putovanje kroz zemlje u kojima je tokom dugogodišnje karijere boravio.

"Izložba je baš interesantna, ima svašta da se vidi. Najupečatljiviji mi je London. Ako nekad bude prilike, ja bih otišla u London da vidim sve to", rekla je Ana Kurtinović, učenica trećeg razreda, dok su se njenom vršnjaku Davidu Jeliću zanimljivim učinile druge dvije destinacije, Tokio i Njujork.

"Najviše mi je pažnju privukla fotografija Bora Bore, plaže. Nekako volim ljeto, rođen sam u ljeto i onda osjećam nekako tu toplotu", kaže Jelić.

Iskusni fotograf, koji je svoju karijeru započeo 2005. godine na kruzerima, inače je bivši đak Ekonomske škole, pa smo njegovu razrednicu Dragicu Puhalo pitali da li se iznenadila što se njen učenik bavi fotografijom, a ne ekonomijom.

"Pa, nisam, jer kasnije sam ja to već saznala, mislim kasnije sam čula da se on počeo baviti fotografijom, u stvari kad je krenuo da putuje oko svijeta... On je jedan od rijetkih učenika koji je mene često posjećivao u školi. Jednom je došao u školu i rekao mi da sutra putuje, da mora ići kod Duce na kafu u Australiju (smijeh). Ja inače volim da putujem, i kad sam završila fakultet, kada sam počela raditi, ja sam putovala puno. Obišla sam cijelu Evropu, Rusiju, Ameriku, svugdje sam bila, razumijem ga i podržavam", iskrena je Puhalo.

Među desetinama hiljada fotografija bilo je teško, kaže Blagojević, izdvojiti najinteresantnije, te se odlučio za lokacije na kojima su snimani filmovi poput "Pirata s Kariba", "Gospodara prstenova", "Hobita", ali prvenstveno mu je, ističe, želja bila da đaci koji ih gledaju shvate da je sve moguće.

"Današnja djeca su samo na internetu, na telefonima i po kafama, i samo je to bitno u životu. Nažalost, to je činjenica... Ja nisam znao da ću da obiđem svijet, 118 država na svim kontinentima, više puta. To niko ne može da zna da će da uradi u životu. Ništa nije lako, ali ništa nije nemoguće, to mi je želja da oni izvuku iz svega ovoga", poručio je Blagojević.

Virus korona uskratio mu je nova putovanja, ali njegov foto-aparat ne miruje jer se bavi modnom fotografijom.