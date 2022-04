4 očigledna znaka da je on vrlo sebičan u krevetu

Jedna od najvećih noćnih mora svake žene je da pored sebe u krevetu ima sebičnog ljubavnika.

Za to postoji jako dobar razlog: ako ste tu da biste nešto dobili morate nešto i da pružite, toliko je jednostavno. Međutim, ako je on egocentričan u krevetu, možete samo da zamislite kakav je u svim drugim aspektima veze. Iako seks nije najvažniji dio odnosa, gotovo da nema osobe koja bi se dobrovoljno javila da bude u vezi sa nekim, s kim ima vrlo loš seks i nikakve izgleda da se nešto promijeni.

Ako je on dakle samo fokusiran na svoje zadovoljstvo u krevetu, možda je vreme da razmislite ponovo zašto ste s njim u vezi. Ali, prije toga obratite pažnju na znake u našoj galeriji koji vam otkrivaju da imate posla sa sebičnim muškarcem.

1. S njim u priči se odmah prelazi na glavnu stvar

Koliko pažnje on predaje predigri u toku vođenja ljubavi? Ako vas je naveo da se zapitate da li uopšte zna šta je to i zašto je ženama to toliko važno, sasvim je jasno da imate posla sa sebičnim ljubavnikom. Činjenica je da muškarcima za užitak u krevetu predigra zaista nije potrebna, s toga ako je preskače to znači da misli samo na svoje zadovoljstvo, kao i da mu nije ni malo stalo do vas.

2. Nikad vam ne pruža oralni seks

Ako imate neizrečen dogovor da ni vi njemu nikad ne pružate zadovoljstvo u obliku oralnog seksa, u redu je da to ne radi ni on vama, mada zaista ne znate šta propuštate. Ali, avaj svi imamo ono što volimo i ne volimo u krevetu. Oralni seks ne mora da igra važnu ulogu u vašem odnosu. Međutim, ako je on vrlo očigledan po pitanju toga da želi da mu vi pružite to zadovoljstvo, ali vam nikad ne uzvraća na isti način, to je dokaz sebičnosti, piše Ženski.magazin.

3. Potpuno mu je nebitno da li ste vi doživjeli vrhunac ili niste

Najjasniji pokazatelj toga da imate posla sa vrlo sebičnim ljubavnikom je taj da on misli samo na svoj vrhunac. Ako ste se vi tek zagrijali, a on je već prešao ciljnu liniju, ne osvrćući se pritom ni na sekund gdje ste vi u toj priči, nije teško zaključiti da mu je bitno da samo on uživa. Velikodušan ljubavnik kom se takođe može dogoditi da doživi vrhunac prije svoje voljene bi za razliku od sebičnog dao sve od sebe da i vi dođete do cilja, a ne bi samozadovoljno zakopčao pantalone.

4. Nije mu bitno što vi niste raspoloženi za seks

Razmislite o tome koliko vaš momak može da bude uporan kada želi seks? Da li uopšte uzima u obzir činjenicu da vi niste trenutno raspoloženi? Kada želi seks, da li je spreman na bilo šta da ga dobije? Ako vas boli glava, da li vas ubjeđuje da će vas sigurno proći nakon seksa ili predlaže da ga makar oralno zadovoljite ako trenutno imate ženskih problema? Odgovori na ova pitanja daće vam jasan uvid u to s kakvim ljubavnikom imate posla.

(Prva)