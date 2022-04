4 rečenice koje muškarci izgovaraju samo kada istinski vole partnerku

Za razliku od žena koje mnogo lakše verbalizuju osjećanja, muškarcima čak i u emotivnim vezama to ne polazi lako za rukom. Izražavanje osjećanja, naročito riječima, kod muškog dijela populacije uglavnom se smatra kao "slabost".

Međutim, postoje one rečenice koje nisu "volim te", a koje izgovaraju muškarci koji zaista vole svoju partnerku.

Među njima se posebno izdvajaju četiri rečenice kao potvrda ljubavi.

1. Primijetio sam da...

Ako muškarac do kog vam je stalo kaže da je primijetio da se ne osjećate dobro, da niste lijepo raspoloženi ili da ste nešto uradili, način na koji pijete kafu ili se nasmijete nečijem vicu, znači da obraća pažnju na vas i na sitne detalje po kojima ste posebni.

Te sitnice vide samo muškarci koji su izrazito zainteresovani za ženu i ono što ona jeste i žele da joj se približe kako bi što više saznali o njoj.

2. Mogu da ti pomognem...

Muškarci imaju potrebu da se osjećaju važni i korisni ljudima koje vole, a naročito ženama. Ako vam ponudi bilo kakvu pomoć, nemojte da se nećkate.

On to sigurno radi zato što mu je stalo do vas. Muškarci baš ne nude pomoć svakoj ženi koju sretnu, oni pomažu onima koje vole i koje im se sviđaju i tako pokazuju da se na njih možete osloniti.

3. Biću uz tebe...

Ova i slične izjave, koliko god zvučale romantične i nerealne za mnoge, kad vam kaže momak sa kojim ste u teškim trenucima, na to možete računati. Muškarci ne govore ovakve stvari, osim kada to stvarno misle, i možete biti sigurni da će vam biti potpora kad vam zatreba.

Ako se stvarno dogodi nešto zbog čega vam treba pomoć ili oslonac, on će vam sigurno pružiti utjehu, pa i dobar savjet. Muškarci pristaju da budu podrška samo ženama za koje su emotivno vezani.

4. Ovo me je podsjetilo na tebe...

Rijetko koji muškarac, kao što smo već rekli, otvoreno pokazuje svoja osjećanja. Ali, to znači da će na kreativan način dati "male signale" da misli na ženu do koje mu je stalo.

Ako vam kaže da ga je nešto podsjetilo na vas, to je znak da ste mu stalno na pameti i da sitnice koje ga svakodnevno okružuju povezuje sa vama.

