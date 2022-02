Dačićeva snajka dominira u minijaturnom bikiniju

Mlada pjevačica Milica Jokić, koja je u vezi sa sinom Ivice Dačića, Lukom Dačićem očarala sve kadrovia u bikiniju.

Milica je veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje svakodnevno dijeli svoje fotografije, a ovog puta objavila je kadrove sa odmora iz Dubaija.

Dačićeva snajka pozirala je na plaži, u narandžastom bikiniju koji je istakao njenu figuru i mnogi komentarišu da je Milica veoma zgodna, te da je to jedan od razloga što je zavela Luku.

Potencijalna snajka političara posljednjom objavom iznenadila je pratioce na Instagramu. Naime, Milica je riješila da pokaže svoje zgodno tijelo u Dubaiju, te je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i istakla grudi i zadnjicu.

"Vau, lepotice", "Kakvo telo", "Prelepa i prezgodna", "Prava mačka", "Milice, zračiš", "Blago Dačićevom sinu kakvu devojku ima", "Predivna si", neki su od komentara.

Inače, Milica je ranije govorila o Ivici Dačiću, kao i o tome kako se između nje i Luke rodila ljubav iz prijateljstva.

"Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam 'Kad zamirišu jorgovani', on tu pesmu voli. Ivica je sjajan čovek, vrlo je ljubazan i normalan i drag. Uglavnom mi je govorio da budem uporna i da slušam samu sebe", rekla je Milica tada.

"Luka i ja smo se družili šest-sedam godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu", ispričala je ona ranije.

