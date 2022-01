Evo šta govori da je "poludio" za vama

Govorom tijela vaš partner možda vam je već rekao da vas voli. Vi samo treba da znate da pročitate znakove. Muškarci često nisu ni svjesni toga da govorom tijela otkrivaju svoja prava osjećanja.

Njegovi nožni prsti usmjereni su prema vama

Kad je muškarac zaljubljen u vas, automatski će se namjestiti tako da su njegovi nožni prsti okrenuti prema vama, bez obzira na to sjedite li u kafiću, restoranu ili ste kod kuće. Prsti okrenuti prema vama znak su da postoji interes, a stručnjaci kažu da su indikator i malo dubljih osjećanja.

Oponaša vaš govor tijela

Kada muškarac osjeća bliskost, vjerovatno će oponašati vaše pokrete. To nije nešto o čemu on razmišlja, nego se jednostavno dogodi. Recimo, kada hodate jedno pored drugog, vaši će koraci biti usklađeni, zijevnuće nakon vas, u isto vrijeme kao i vi posegnuće za šoljom kafe… U nekom trenutku shvatićete da ste na istoj talasnoj dužini.

Razvio je rituale koji su samo vaši

Na rastanku će vas uvijek poljubiti tri puta, svaki put kad se zagrlite potapšaće vas po leđima i tako signalizirati kraj zagrljaja, kada u isto vrijeme kažete isto, smisliće način da to obilježite… Te male, lude sitnice razumjećete samo vas dvoje, a vama mogu poslužiti kao dokaz da mu je stalo i više nego što je možda priznao, piše Zadovoljna.hr.

Dugo vas gleda u oči

Kada shvatite da se s partnerom možete dugo, ali stvarno dugo gledati u oči i da vam to prija, to shvatite i kao znak da se među vama razvila dublja povezanost. Međusobno zurenje inače zna izazivati neprijatnost, međutim kada je to nešto u čemu uživate, znači da se među vam razvila posebna veza.

Ne smeta mu da dijeli lični prostor s vama

Ljudi koji nisu zaljubljeni u svakom trenutku vole imati određenu količinu ličnog prostora. Međutim, kad se vaš partner zaljubi u vas, odnosno kada vas zavoli, srušiće se pored vas na kauč bez imalo razmišljanja, u restoranu će htjeti da sjedne na istu stranu stola kao i vi… Zašto? Jer ne treba prostor između vas, želi biti blizu vas jer vas voli.

Često se smije

Kada osoba voli, češće se smije u društvu svog partnera ili partnerke. Kada uočite da se vaš partner smeje više i duže nego što je to uobičajeno ili da se smije bez nekog posebnog razloga, to je zato što je srećan i zaljubljen čovjek.

Dodiruje vas kad god stigne

Ako ne može skinuti ruke s vas, on je vjerovatno zaljubljen čovjek. I tu ne mislimo samo na seks. Ako koristi svaku priliku da vas bocne, drži za ruku… sve tu to načini kojima privlači pažnju i zapravo vam pokazuje koliko mu je stalo a da ništa ne kaže.

