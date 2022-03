Jeste li sigurni u partnerova osjećanja?

Pojam simptoma koristi se u kontekstu bolesti - a kad pristajete na manje od onog što zaslužujete, to obično znači da ostajete u vezi u kojoj niste ispunjeni.

Opravdavate ono što inače nikada ne biste zanemarili

“On popije samo čašicu, dvije, uz večeru, to nije strašno, nije alkoholičar”, govorite sebi, iako vam je partner zbog tih nekoliko čašica, koje su mu izgleda neophodne da bi završio dan u dobrom raspoloženju, često odbojan.

Sigurno imate spisak ovakvih opravdanja za ponašanja i navike partnera koje su vam neprihvatljive i izluđuju vas.

Partner umije da vas usreći, a onda se potpuno povuče

Postoje trenuci u kojima ste sigurni da vas voli i da vam pripada, ali onda se on povlači i vi ne znate šta osjeća i šta je stvarno - to izražavanje osjećanja, ili ta distanciranost.

Kad ste stalno na klackalici, pripadne vam muka od toga i žudite za stabilnošću i ravnotežom. Osim toga, ta nesigurnost uništava povjerenje i nikakva količina osjećanja to ne može popraviti. Možete se zaista razboljeti od toga.

Partner nije vaša srodna duša

On nije osoba iz vaših snova, nije vaša srodna duša. Možda imamo mnogo srodnih duša, a možda je to samo bajka, ali istina je da možete naći kompatibilnog partnera, sa kojim možete izgraditi najviši stepen bliskosti i razumijevanja. Iz te bliskosti se i razvija osjećanje srodnosti, osjećaj da je neko vaš, da vam pripada i da mu pripadate. Ako taj osjećaj nemate, vašoj vezi nedostaje srž. A to je kao da vašem tijelu nedostaje srce.

Nemate prava osjećanja

Partner jednostavno u vama ne izaziva duboka osjećanja. Ne želite da ga povrijedite, nemate na šta da se požalite, dobar je prema vama i čini vam se da je ludo izgubiti nekog ko je normalan, pažljiv, posvećen, vjeran - samo zato što ga ne volite.

Ali, kad dugo pokušavate da održite odnos u kom nema ljubavi, počnete da se osjećate loše i bolesno. Učinite uslugu i sebi i partneru koga ne volite - ostavite ga, jer i on zaslužuje bolje, kao i vi.

Ne možete da pronađete zajednički jezik

Kao da ste stalno u sukobu, i da oko svega bitnog imate suprotstavljena mišljenja i stavove. Razlike u vrijednostima mogu biti tako velike, da ne možete da pronađete kompromis, a onda pristajete na ono što ne možete da prihvatite, ili se stalno svađate i ubjeđujete i ne znate šta je stresnije.

Nijedna veza nije vredna odricanja od sebe i svojih vrijednosti, niti i jedna veza može biti stabilna i zdrava, ako ste zaprepašćeni, uvrijeđeni i razočarani partnerovim stavovima (i on vašim).

Nije lako izgraditi zdrav, stabilan odnos, ali da biste uopšte počeli, morate imati temelje. Ukoliko prepoznajte ove simptome u svojoj vezi, znači da tih temelja nema i da je sve što gradite iluzorno i neodrživo.