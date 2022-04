Kako da odaberete pravog partnera za sebe

Žena kad pogleda svog muškarca trebalo bi da se osjeća zaštićeno i sigurno pored njega. Pored pravog muškarca žena bi trebalo da se osjeća kao kod kuće i trebalo bi da želi tamo da se vrati.

Strast ima rok trajanja, a ona može potrajati do sutra, dok je kompatibilnost ono što povezuje ljude zauvijek. Nema te ljepote nego kao kada pored sebe imate čovjeka koji vam odgovara, koji vas ne zamara, ne smara, ne zvoca...

Jednostavno vas prihvata takve kakve jeste. Pušta vas da budete same kad vam je to potrebno. Nudi vam svoje rame za plakanje kada vam je treba i pušta vas da budete VI u svakom trenutku svog života. I vi mu uzvraćate istom mjerom - to je kompatibilnost!

Kada smo dovoljno mudri, izgrađeni i u skladu sa svojim telom, možemo pametno da izaberemo za sebe.I poenta je da pronađemo nekoga sa kim smo kompatibilni.

Zašto mnogi brakovi pucaju? Baš zbog nekompatibilnosti. Baš zato što često nailaze na sukobe interesa, što su često u konfliktu i ne mogu da razumiju jedno drugo zbog različitog karaktera.

Takav brak može da potraje, ali to će biti kao brak iz pakla. U većini slučajeva uvijek je bolje odabrati osobu koja vam se dopada i sa kojom ste kompatibilni nego osobu za kojom ste ludi, opednuti i opčinjeni raznim prolaznim emocijama.

Strast neće doneti sreću u vaš odnos, jer ni jedna strast nije trajala po čitav dan i čitav život. Ona dođe i prođe, dok ljubav i kompatibilnost ostaju zauvijek. Izaberite onog sa kim je lako i prijatno živeti, a ne nekog sa kim morate da se svađate i oko najveće gluposti.

(Prva)