Muškarci ih obožavaju, a žene preziru: Pet poza od kojih bježe

Možda se vašem partneru neke poze baš dopadaju, dok vi sa druge strane baš i niste fan akrobacija. Svaka žena ima neku pozu koja joj ubija ili smanjuje želju za seksom i uživanje u njemu.

Obrnuta kaubojka

"Ova poza je loša iz nebrojeno mnogo razloga. Ne znam odakle prosto da počnem. Naša vagina nije čak ni napravljena da ide u tom smjeru. Neki muškarci su očekivali da se u toj pozi posvetim i njihovim testisima, kao da već nemam dovoljno posla", ispričala je Gaia.

Kaubojka

"To je jako dosadna poza! Ništa nema tu za mene, a u potpunosti me iscrpljuje. Kako da doživim orgazam kada sam mrtva umorna i znojim se sve vrijeme. Mom partneru je stalo do toga da ja budem zadovoljna pa rijetko kad praktikujemo ovu pozu", ispričala je Dafne.

Lotus

"Nije ona ni tako loša i nekako je intimna. Ono što najviše mrzim kod nje je to što ne mogu da dobijem mnogo od ove poze i osećam da jedva mogu da se pomjeram. Plus, moj partner bi da se ljubimo sve vrijeme, što ja ne mogu. Kako da se tako fokusiram na sebe", razočarana je u ovu pozu Moli.

Misionarska poza

"Nisam neki fan jer imam utisak da ću biti spljeskana. Ne znam. Možda su momci sa kojima sam bila bili previše slabi u gornjem dijelu tijela. Uvijek se osjećam kao da ne mogu da dišem i nije to za mene", ispričala je Šejla.

Kašika

"Svaki put kada se nađem u ovoj pozi sa dečkom imam utisak kao da imamo po 80 godina. A to mi nije seksi. Ovu pozu treba da upražnjavamo kada se vjenčamo i kada budemo imali petoro djece o kojima ćemo brinuti. Nekako je to za lijene. Mi smo mladi i puni života, pa onda je bolje da praktikujemo dogi pozu", rekla je Meri.

