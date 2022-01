Ovo jedan od glavnih preduslova za uspješan brak

Prijateljstvo u braku je jedan od glavnih preduslova za uspJešan brak, ispunjen ljubavlju.

Da, romansa jeste važna, ali prijateljstvo predstavlja temelj srećnog braka. Osim što je vaš suprug, vaša srodna duša, ljubav vašeg života i otac vaše djece, on bi prije svega trebalo da vam bude najbolji prijatelj. Zašto je to važno? Prije svega jer zaljubljenost u braku ne traje dugo, a duboko i iskreno prijateljstvo može trajati cijeli život.

Savjeti za brak ispunjen ljubavlju

Međutim, iako bi trebalo da vam suprug bude najbolji prijatelj, važno je da kraj njega zadržite i svoje druge prijatelje, ako težite ka zdravom odnosu u braku. Sa svojom najboljom prijateljicom ćete uvijek imati tema za razgovor koje ne zanimaju mnogo vašeg supruga.

Upoznajte nove stvari

Prijateljstvo se svodi na zabavu. Brak neće uvijek biti zabavan, ali se možete potruditi da bude, smišljajući nove avanture za vas i vašeg supruga. Jedan od najboljih način da to uradite jeste da predložite isprobavanje novih stvari. To može da bude bilo šta od zajedničkog učenja stranog jezika, preko časova kulinarstva, fotografije ili vajarstva. Nove stvari će vas zbližiti i otkriti vam ono što niste znali o partneru.

Dozvolite različita mišljenja

Ni brak, ni prijateljstvo nisu uvek prekriveni ružičastim bojama. Zapravo, najzdravija prijateljstva su ona u kojima svaka osoba može da bude u potpunosti iskrena, a da to ne ugrozi dati odnos. Ponekad to znači da svom prijatelju kažete stvari koje ne želi da čuje, ali je bi zaista trebalo. Takva interakcija nije laka, ali ako vas on dovoljno poznaje znaće da to radite za njegovo dobro. Ne izbjegavajte sukobe, već dozvolite da se dogode kada su neophodni.

Ostanite zabavni

Male su šanse da ste svog supruga prvo kao prijatelja, a zatim i kao ljubavnika privukli time što ste poprilično sumorna i dosadna osoba. Svako od nas voli da kraj sebe ima nekog ko je zabavan. Biti raspoložen, spreman za zabavu i avanturu je ono što nas održava mladima. Važno je da u svom braku napravite mjesta za razigranost, i da nikad ne zaboravite na nju. Pošaljite svom suprugu neku šaljivu ili flertujuću poruku kad joj se najmanje nada, i izmamite mu osmijeh na licu.

Budite zainteresovani za ono što zanima partnera

Kada tek krenete da se zabavljate sa nekim, nesumnjivo vas zanima sve čime se on bavi. Želite da znate kakve hobije ima i koje su njegove strasti, u želji da postanete deo njegovog sveta. Vremenom to interesovanje opada dok skroz ne padne na nulu, što je vrlo pogrešno. Nastavite da se interesujete za ono što vašeg supruga zanima, bilo da je reč o sportu, umetnosti ili nečeg drugom. Ovim postupkom ne samo da mu pokazujete da ste mu pravi prijatelj, već i najveći navijač.

(Novosti Magazin)