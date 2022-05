Šta je muškarcima najprivlačnije kod žena, a nije izgled

Zanimljivo istraživanje pokazalo je da jedan faktor može da "učini čuda" ako želite da zavedete frajera.

Pored svih kvaliteta koji utiču na to da se dopadnemo nekome, primitivni instinkti ni danas ne mogu da se zanemare, kažu naučnici.

Naime, istraživanje u kojem je učestvovalo 400 ljudi pokazalo je da su muškarcima daleko privlačnije djevojke koje imaju muške prijatelje ili rade u pretežno muškim kolektivima, a razlog sigurno pogađate - u pitanju je suparništvo!

Kako su eksperti zaključili, muškarce uzbuđuje pomisao na to da imaju suparnike, odnosno da bi partnerka lako mogla da ih prevari kada bi to poželjela, pa moraju da se bore za njenu naklonost. To, naravno, ne znači da je privlačna mogućnost varanja, već da je presudan primitivan instinkt da se bori za svoju partnerku kako bi "osigurali potomstvo sa najpoželjnijom ženom", tvrdi autor studije Majkl Pam s Univerziteta u Oklandu.

"Muškarcima imponuje kad je njihova partnerka privlačna i drugim muškarcima, kada žele da se druže sa njom. To znači da su odlično odabrali, ali je i potvrda njihove vrijednosti - jer su te žene odabrale upravo njih", dodaje Pam.

(B92)