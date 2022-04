Ima 90 godina i redovno ide u školu

Anuncijata Murđija je najstarija osoba koja je ikada pohađala časove kako bi došla do diplome srednje škole, nakon što je Drugi svjetski rat stao na put njenom obrazovanju.

Italijanka koja je propustila formalno obrazovanje zbog Drugog svjetskog rata vratila se u učionicu - u 90. godini. Murđija je najstarija osoba u razredu gdje uči za ispit koji je namijenjen djeci nižeg srednjeg obrazovanja.

Na nastavu ide redovno, i to u večernjoj školi blizu svoje kuće u Dolijanovi na Sardiniji.

"Volim da učim, uvijek mi se to sviđalo", rekla je za Il Mesađero. "Ali kada je izbio rat, za mene se sve promIJenilo. Morala sam da idem da radim, pošto se moja porodica mučila i ja sam morala da se žrtvujem, nekada su mogli da uče samo oni koji su imali novca", dodala je.

Murđija je rekla da je naučila da šije kada je bila dijete i da je postala krojačica. Ali čitala je mnogo knjiga, pa je "učila sama, kad god sam mogla".

Njene strasti su istorija i muzika: "Uvijek sam voljela istorijske knjige, i zato što sam iskusila dobar dio istorije o kojoj se piše u knjigama - vidjela sam posljedice Prvog svjetskog rata i proživjela Drugi".

Murđijina najmlađa drugarica iz razreda ima 16 godina. Polaganje ispita, koji uključuje testove iz italijanskog jezika i književnosti, kao i matematike, neophodno je za napredovanje u više srednje obrazovanje, koje se u Italiji završava sa 18 godina.

Marina Pilija, nastavnica književnosti u školi, opisala je Murđiju kao veoma strastvenog i angažovanog učenika: "Iako ima poteškoća sa sluhom, a ni prije neki dan nije bila u najboljoj formi zbog pada, ona aktivno učestvuje u nastavi, posebno o istoriji", rekla je nastavnica Pilija.

Škola se uglavnom bavi obrazovanjem odraslih. Prosječna starost učenika u Murđijinom odjeljenju je 40 i više, od kojih se neki pripremaju i za diplomu srednje škole.

"Često su to žene koje žele da nastave školovanje pošto dobiju djecu, ili su to ljudi koji nikada nisu stekli diplomu i potrebna im je za posao, jer je to minimalni uslov", rekla je Pilija.

Posljednja osoba u Murdžijinoj starosnoj grupi koja je polagala ispit u školi bila žena koja je imala 87 godina, i to je bilo 2016. godine.

Murđija je rekla da su njeni nastavnici "fantastični", a da su joj drugovi iz razreda "kao unuci".

"Neki me prate kući uveče, kada je mrak", dodala je. I naravno, tvrdi da je spremna za naredni ispit. "Daću sve od sebe", rekla je devedesetogodišnjakinja.

(RTS)