Kinezi prodaju i prave sladoled od alkohola

​Prva prodavnica sladoleda od alkohola koji se zove "Moutai Ice Cream" otvorena je 19. maja u holu hotela Moutai International u gradu Cuenji u jugozapadnoj provinciji Guejđzou.

Tu je sjedište grupe Kweichow Moutai group, koja proizvodi sladoled od alkohola.

Kineski sladoled sa alkoholom pravi se od baijiu alkoholnog pića koji sadrže 53% alkohola.

Baijiu piće se pravi od fermentiranog sirka, ali se takođe može praviti i od žitarica. Ovo piće je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića u Kini.

Moutai je najskuplja vrsta baijiua, koja se često naziva kineskim "nacionalnim duhom".

Pije se skoro isključivo u zemlji, ali je to žestoko piće na svijetu koje se najviše konzumira. Služi se na skoro svakoj svečanoj prilici širom nacije, od svadbenih prijema do poslovnih banketa.

Dok najjeftinije boce baijiu košta samo 1 dolar u prodavnicama u Kini, boca Moutaija od 500 do 700 mililitara obično koštaju od 1.499 juana (223 dolara), do preko 16.000 juana (2.390 dolara) rijetke berbe, prenosi CNN.

Creamy and tipsy! @MoutaiGlobal and Mengniu recently collaborated to launch three flavors of prepackaged ice cream in #Guiyang. They are spiked with 2% alcohol and priced between 59 yuan ($8.85) and 66 yuan. pic.twitter.com/n5JvaYcFxP