Nesvakidašnja situacija na aerodromu: Putnici gurali avion

Putnici iz Nepla našli su se u jednoj pomalo bizarnoj ali i smiješnoj situaciji gdje su morali da (po)guraju pravi avion.

Putnici iz ovog zanimljivog incdenta koji su se vozili malim avionom kompanije Tara Air u Nepalu morali su da poguraju, to jest preciznije rečeno da izguraju avion sa piste nakon što mu je prilikom slijetanja pukla jedna guma.

Putnici aviona sa 19 mjesta snimljeni su kako guraju avion koji se zaglavio na aerodromu Badžura u Koliti prošle nedjelje. Sreća u ovoj situaciji je da je pilot uspio bezbjedno da ga prizemlji.

Aerodromsko osoblje požurilo je da pomogne da gura aviona po pisti, dok su avioni kružili iznad, čekajući da se gužva raščisti kako bi mogli da slete.

Aerodrom nema mašineriju za ovakve situacije, pa su bili prinuđeni da se oslone na dobru volju putnika i zaposlenih na aerodromu.

(Zanimljivostidana)

Passengers and Security staffs were forced to push the Tara Air 'De Havilland Canada DHC-6-300' Twin Otter aircraft (9N-AEV) on the Runway of Bajura Airport (BJU/VNBR) , Kolti , Nepal after a Tire burst incident on 1st December 21.#aircraft #incident #aviation #avgeek pic.twitter.com/1oEcT1zeal