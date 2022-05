Novčanicu sa likom Ive Andrića prodao za 500 evra

U Zenici je danas održana izložba kolekcionarstva na kojoj su bh. kolekcionari izložili brojne zbirke neprocjenjive vrijednosti.

Značke, gramofonske ploče, igračke, novci, medaljoni, razglednice i brojni drugi predmeti izloženi su na 15. izložbi ljubitelja kolekcionarstva koja je održana u Starom pozorištu u Zenici.

Veliki dio predmeta nema materijalne vrijednosti, a osim prodaje danas je upriličena i zamjena predmeta između kolekcionara. Nakon dvije godine pauze zbog pandemije virusa korona, kolekcionari su ponovo izložili ono čemu su posvetili godine svog života.

Manevres Kamenčić iz Zenice, jedan od izlagača, predstavio je svoje kolekcije pez figurica, znački, gramofonskih ploča i drugih predmeta.

"Ljubav prema starinama i njihovom očuvanju sve nas je privukla da budemo kolekcionari. Novčanice, značkice koje su skupljali naši stariji, medalje, ploče... Drago nam je što smo ponovo tu i nadam se da ćemo se okupiti i narednih godina", kazao je Kamenčić.

Mujo Mahmutović se kolekcionarstvom bavi od 1973. godine, a danas je izložio značke uglavnom sa sportskih događaja, ali ne i one najvrijednije.

"Prve značke imam od Svjetskog prvenstva u stonom tenisu. Hobi su mi sport i planinarstvo tako da sam godinama to skupljao. Najvrijednije što je danas nisam izložio, a to su učesničke i prve značke sportskih klubova. Uglavnom ih kupujem, mijenjam... Imam četiri sina niko nije zainteresovan za ovo za šta treba dosta vremena i finansija. Baviću se s ovim dok ne umrem, kad umrem ko zna gdje će to završiti sve", izjavio je Mahmutović, prenosi Klix.

Jedan od kolekcionara numizmatike je i Malik Vitaev koji je danas izložio samo dio onoga što drži u svojoj radnji u Sarajevu.

"Svaki novac ima svoju istoriju, svaka država, od predsjednika do režima određenog vremena. Numizmatikom se bavim 15 godina. Prošle sedmice sam novčanicu s likom Ive Andrića prodao za 500 evra, a u posjedujem i novčanice koje se prodaju za pet ili deset hiljada evra. Novčanice i medaljone ljudi uzimaju za svoju dušu. Ovo je hobi koji je nekada i skup", kazao je Vitaev koji je dodao da je veoma teško donijeti novac iz svih dijelova svijeta u BiH te da ga je mnogo koštalo da donese novac iz svijeta u BiH.

Ono oko čega se svi slažu je to da će se kolekcionarstvom baviti dok ne umru te da je ovo neobjašnjiva ljubav prema neobično hobiju.