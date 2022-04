Poslušajte kako vaš glas zvuči na Marsu

​Agencija NASA od nedavno nudi korisnicima interneta priliku da čuju kako njihov glas zvuči na Marsu.

I to sve, zahvaljujući novom alatu napravljenom od podataka koje je prikupio rover "Perseverance".

NASA poziva sve zainteresovane širom svijeta da snime sopstvenu audio-poruku i poslušaju na njihovom sajtu njenu marsovsku verziju sebe to jest, svog glasa, a to mogu učiniti na OVOM LINKU.

Pored toga, korisnici će moći da pristupe i plejlisti sa snimcima dobijenim tokom misija rovera "Perseverance", koji je opremljen sa dva mikrofona, što omogućava direktno snimanje zvukova Crvene planete.

Da biste koristili ovu alatku, morate da odete u odeljak "Sounds of Mars", izaberete karticu "You on Mars" i pritisnete dugme da biste snimili audio. Zatim morate preuzeti datoteku da biste preslušali snimak.

Osim svog glasa, na istom mjestu možete čuti kao na Marsu zvuči letenje helikoptera, pjevanje ptica, čak i rokenrol.

Rezultati istraživanja zvuka na Marsu, predstavljeni na 53. konferenciji o lunarnoj i planetarnoj nauci, dio su studije kojom se izračunava brzina zvuka na planeti.

Naučnici su otkrili da je brzina širenja zvuka na Marsu 240 metara u sekundi, što je manje od brzine zvuka na Zemlji, koja iznosi 340 metara u sekundi.

(Zanimljivostidana)