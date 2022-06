"Profesionalna djeveruša" otkrila koja pitanja joj najčešće postavljaju

Na Zapadu već godinama postoji tradicija da nevjesta za dan vjenčanja izabere djeveruše. One pomažu nevjesti oko priprema, a na sam dan tu su da pomognu oko oblačenja, da provjere šminku i frizuru, odnosno da joj i fizički pomognu oko svega i da joj budu moralna podrška.

Ali, da li ste znali da postoje profesionalne djeveruše? Džen Glanc je jedna od njih, a kako kaže, bila je djeveruša više od 125 puta, prenosi The Sun.

"Postala sam sekretarica kada su u pitanju vjenčanja, jer ljudi misle da ja baš sve znam o njima", započinje priču Džen.

Ona je, vodeći se iskustvom, izdvojila najčešća pitanja koja joj ljudi postavljaju:

"Da li smijem da odbijem poziv za djeverušu?"

"Naravno, niko vas ne može natjerati da budete dio njihovog vjenčanja. Neko to jednostavno ne voli i to je okej", kaže Džen.

Ona preporučuje da napravite listu razloga zbog kojih ne želite da budete djeveruša i o njima porazgovarate sa mladencima.

"Šta ako mi se ne sviđa haljina?"

"Ukoliko je mlada voljna da plati vašu haljinu, šminku i frizuru tako da izgledate onako kako ona želi, možete joj dati do znanja da se ne slažete sa njenim idejama o vašem stajlingu, ali to obavezno uradite diskretno", savjetuje ona.

"Šta ako se ne slažem sa drugim djeverušama?"

"Ako je u pitanju samo još jedna djeveruša sa kojom se ne slažete, vjerovatno možete da je izbjegnete, ali ako je to djeveruša koju ne možete da podnesete, to je već malo teže", kaže Džen.

Da li mogu da kažem "ne" ludim zahtjevima?

Profesionalna djeveruša je objasnila da ništa ne treba da radite pod pritiskom.

"Uz to, važno je da o tome komunicirate sa mladom kako bi joj bilo jasno zbog čega nešto ne želite da uradite", kaže ova djevojka.

"Šta ako ne dobijem 'plus jedan'?"

"To što ste deveruša ne garantuje da ćete dobiti 'plus jedan', odnosno da dovedete svog dečka na vjenčanje. Sve zavisi od budžeta, lokacije i dužine liste gostiju. Ukoliko vam nije rečeno da možete da dovedete bilo koga, to je najvjerovatnije namjerno", ističe Džen.

"Koliko novca treba da potrošim na poklon?"

"Ukoliko ste u sve uložili mnogo vremena, novca i truda, nema potrebe da donesete i poklon. Na kraju, dajte šta možete, čak i ako je to samo rukom pisana poruka. Ali nemojte da se osjećate kao da morate da izdvojite veći poklon nego što možete da priuštite", savjetuje profesionalna deveruša.

"Da li mogu da budem opuštena na vjenčanju?"

Iako vjerovatno nećete željeti da se previše napijete, definitivno možete da odvojite malo vremena da uživate kada dođe veliki dan.

"Kao dio svadbene zabave, moraćete da pozirate za fotografije i da pomažete nevjesti u zadacima tokom cijele večeri. Ipak, dozvoljeno vam je da se opustite malo", zaključila je Džen Glanc.

(Telegraf.rs)