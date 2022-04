Šta znači kada nađete više djetelina sa četiri lista

Postoji vjerovanje da djetelina sa četiri lista donosi sreću, ali niko ne zna tačno kako je čitava priča o ovom simbolu počela.

Zapravo, postoji nekoliko legendi o ovoj biljci koje bi mogle da ponude objašnjenje.

Jedna od legendi je iz Biblije i govori o tome da je Eva sa sobom ponijela djetelinu sa četiri lista kada je napuštala raj.

Takođe, starokeltski sveštenici druidi su vjerovali da djetelina sa četiri lista ima magijska svojstva, a jedno od vjerovanja je bilo i to da svako ko pronađe ovakvu djetelinu dobija sposobnost da vidi zla bića kao što su vještice i đavoli, pa tako može da ih izbjegne.

Međutim, za djetelinu se vjerovalo da donosi sreću zato što ona predstavlja krst, ali ne kao religijski simbol jer se u hrišćanstvu pojavio tek u trećem vijeku, nego kao solarni ili Sunčev krst. Nekada su ljudi koristili ovaj krst za orijentaciju, jedna linija je pokazivala mesta na kojima Sunce izlazi i zalazi (istok-zapad), a druge dvije su pokazivale drugi pravac (sjever-jug).

Inače, djetelina sa četiri lista zapravo ima degenerisani gen koji određuje broj listova. Neke uzgajivačnice su čak uspjele da gaje sorte djeteline gdje se ovaj gen često javlja, tako da oni koji vjeruju u priče o ovoj "sreći", mogu kupiti i njeno sjeme i sami je uzgajati.

"Veruje se da svaki od četiri lista deteline ima svoje značenje: ljubav, nada, vera i sreća i da će onom ko ga je pronašao doneti blagostanje", kaže za Telegraf Saša Petrović, numerolog.

On navodi da postoji vjerovanje da se ovo značenje pojačava ako nađete više ovih biljaka u istom danu, a posebno na neki vjerski praznik.

"U gotovo svim kulturama značenje ove biljke se 'provlači' kao znak sreće. Irci detelinu imaju kao nacionalni simbol. To što ima četiri lista, između ostalog, govori i o simbolici broja četiri. U grčkoj mitologiji, četiri je broj Jupitera, simbol zaštite i pravde. On simboliše porodicu, stabilnost, ravnotežu, organizaciju i savršen ritam. Za američke Indijance, to je broj savršenstva. U moć sreće koju donosi detelina sa četiri lista ne verujemo samo mi već i anglosaksonski narodi", objašnjava Petrović.

Kako kaže, postoji vjerovanje da će onaj ko nađe ovu biljku sa četiri lista na neki veliki praznik, najčešće na Uskrs, jer je tada i ima, biti zaštićen cijele godine i da će ga sreća pratiti u svakom njegovom poduhvatu.

"Ako nađete više ovakvih biljčica istovremeno, pa još na praznik, trebalo bi da se smatrate pravim srećnikom. Ispresujte deteline i sačuvajte ih. Nosite ih uvek negde blizu vas da vam budu neka vrsta amajlije koja će vas čuvati i štititi", kaže numerolog.

Kako navodi, broj četiri je i numerološki simbol spoznaje i donošenja zaključaka, a ako uzmemo u obzir da djetelina sa četiri lista nosi i simboliku krsta, možemo da kažemo da će onaj srećnik koji je našao doći do nekog važnog zaključka, "prosvjetljenja" koje će mu pomoći da donese neku, za njega, veoma bitnu odluku.

"Ta odluka, veruje se, donijeće mu neka bolja rješenja situacija ili problema s kojima se suočava", objašnjava on.

Bez obzira što ima onih "nevjernih Toma" koji smatraju da je mit da djetelina sa četiri lista donosi sreću, mnogo više je onih koji su skloni da vjeruju da je ona simbol blagostanja.

(Telegraf)